Saç Ekimi 2021 fiyatları neler, saç ekimi teknikleri ve fiyatları

Özellikle saç ekim teknikleri açısından değişen saç ekimi maliyeti her teknik içerisinde belli bir ortalama fiyat aralığına sahiptir. En iyi saç ekim operasyonlarının yapıldığı Türkiye, dünya genelinde bu sektör içerisinde öncü olan konumunu korumaya devam etmektedir. Türkiye saç ekimi işlemleri sırasında öncü olan konumuna ayak uyduran birbirinden farklı birçok gelişmiş teknolojiyi kullanmaktadır.

Günümüzde saç ekimi tekniğinin genellikle erkekler tarafından tercih edildiği düşünülse de kadınlar da sıklıkla saç ekimi yöntemine başvuru yapmaktadır.Dolayısıyla saç ekim teknikleri profesyonel merkezlerde hem kadınlar hem de erkeklere uygulanabilecek teknolojiye sahiptir.Erkeklerin daha çok saç ektirdiği düşüncesi erkeklerde saç dökülmesinin genellikle kellikle sonuçlanmasından kaynaklanmaktadır. Birçok faktöre bağlı olan kelliğin oluşumuna neden olan faktörün genetik özelliklerolduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda saç ekimi fiyatını belirleyen faktörlerden birinin cinsiyet olması kadın ve erkeğin tercih ettiği saç uzunluğunun farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

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Diğer saç ekimi maliyetlerini artıran faktörlere bakıldığında tercih edilen merkez, saç ekim tekniği, saç yapısı ve derisi gibi faktörler öne çıkmaktadır. Bu nedenle saç ekim fiyatı kliniğin lokasyonu, hekimin uzmanlık derecesi ve uygulanacak seans süresi gibi parametrelere göre değişebilmektedir. Dolayısıyla saç ektirme fiyatları her bütçeye uyacak şekilde geniş bir yelpazede belirlenen aralıklara sahiptir.

Saç Ekimi Teknikleri Nelerdir?

Gelişen teknolojinin hızla dönüştürdüğü saç ekimi sırasında kullanılan tekniklere göre birbirinden ayrılan sayısız saç ekim yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan en bilinenleri ise FUE, FUT, DHI, DHI Plus Gold, altın uçlu, traşsız, motorlu ve manuel saç ekim teknikleridir. Son zamanlarda saç ekim yöntemlerine modern teknolojiyle organik, lazer, robotik, PRP destekli, IceGraft ve perkütan saç ekimi gibi çeşitler eklenmiştir. Tüm bu saç ekim tekniklerinin birbirinden farkı temel olarak uygulanma şekli, kullanılan aletler veya teknolojidir. Bu nedenle saç ekimi teknikleri ve fiyatları birbirinden farklı maliyet yelpazesine sahip olmaktadır.

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FUE saç ekimi sıklıkla tercih edilen yöntem olmakla birlikte saç tellerinin tek tek alınmasına ve yine tek tek ekilmesine dayanır. Foliküler ünite ekstraksiyonu açılımına sahip olan FUE saç tekniği için kullanılan teller kişinin kendi saçında seçilen donör bölgeden elde edilir. Bir FUE tekniği olan altın uçlu saç ekimi, saç ekim işlemi transferinin altın bir cihazla gerçekleştirilmesidir. Bu teknikle saç tellerinin görebileceği zarar azaltılırken, başarı oranı artırılmaktadır. Motor ve manuel saç ekimi ise FUE saç ekimi esnasında elde edilen saçın manuel mimikromotorla mı alınacağını ifade etmektedir. Bir diğer FUE tekniği olan robotik saç ekimi, donör olan bölge yerine donör olmayan bölgeden saç elde edilmesidir.

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Saç ekiminde en sık kullanılan yöntemlerden bir diğeri olan FUT saç ekimi, uzun süredir kullanılan güvenli tercihlerden biridir. Foliküler ünite nakli açılımına sahip olan FUT saç tekniği, adından da anlaşılacağı üzere saç nakli açısından FUE yönteminden ayrılır. FUT tekniğinde elde edilen saçlar, kişinin sağlıklı olarak uzayan saç bölgesinden şeritler halinde kesilerek alınır. FUT saç ekimi maliyeti, FUE saç ekimi fiyatları açısından iki kat daha ucuz olduğu için düşük bütçeli saç ekim işlemidir.

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Saç Ekiminde Kullanılan Diğer Yöntemler

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En çok tercih edilen saç ekimi tekniklerine bakıldığında direkt saç ekimi olarak bilinen DHI ve DHI Plus Gold uygulamalarıdır. FUE’den farklı olan bu uygulamalarda saç iğne yardımıyla alınmakta ve nakledilmektedir. Gelişen teknolojileriyle giderek iyileştirilen saç ekimi yöntemleri meydana getirmektedir. DHI Plus Gold saç ekimi yöntemi de bunlardan birisidir. Bu saç ekimi yöntemi temelde DHI yöntemine benze de alerjik reaksiyon ve zaman açısından bu yöntemin iyileştirilmiş halidir.

Genellikle uzun saç yapısına sahip olan kişilerde elde edilen traşsız saç ekimi, saçların sadece donör olacak kısmının tıraş edilmesiyle gerçekleşir. Hem FUE hem de DHI teknikleriyle yapılabilen traşsız saç ekim tekniği, özellikle kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Traşsız saç ekimi fiyatları normal FUE ve DHI tekniklerinin üzerinde ortalama 1500 Türk Lirası (TL) daha maliyet koymaktadır. Her teknik için uygulanabilecek olan bir diğer yöntem olan lazer saç ekimi, donör olacak bölgeden lazer ile saç telinin alınmasıdır. Lazer saç ekimi fiyatları ise lazer teknolojisinin kullanılması sebebiyle saç ekim işlemi üzerine ekstra maliyet eklemektedir.

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Organik saç ekim tekniği kök hücre işlemiyle benzerlik gösteren bir yöntemle saç telinin elde edilmesi ve naklinin gerçekleştirilmesidir. Son dönemde popüler olan bu yöntemle ekim yapılacak deri bölgesinden alınacak verimin artırılması hedeflenmektedir. IceGraft saç ekimi ise bir nakilden çok, nakledilecek saç tellerin buz içerisinde herhangi bir doku kaybetmemesi için kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde yeni yeni kullanılmaya başlayan PRP saç ekimi ve perkütan saç tekniği ise en yeni saç teknolojileridir.

Saç Klonlama Fiyatını Ne Belirler?

Saç klonlama yöntemi hala gelişmeye devam eden yeni bir saç ekim teknolojisidir. Kelime anlamını tam olarak karşılayan klonlama saç tekniği, greft yöntemiyle elde edilmiş saçın laboratuvar ortamında çoğaltılması işlemine dayanmaktadır. Saç ekimi maliyeti fiyatları açısından belirleyici bir unsur olan klonlama işlemi maliyet açısından yüksek giderlere neden olmaktadır. Bu maliyet yüksekliğinin asıl sebebi klonlama işleminin laboratuvar ortamında gerçekleşiyor olmasıdır. Dolayısıyla saç telinin üzerinde çalışılan laboratuvar da maliyet içerisine eklenmektedir.

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Hali hazırda araştırmaları devam eden saç klonlama işlemi, özellikle seyrek ve cansız saçlara sahip olanlara büyük bir umut olmaktadır. Denenmiş olan çalışmalar içerisinde diğer yöntemlerden ayrılan en belirgin özelliği saç elde etme konusunda herhangi bir sınır bulunmamasıdır. Eğer bu teknoloji sağlık kuruluşlarından onay almayı başarır ise bir saç telinden binlerce saç elde etmek sorun olmaktan çıkacaktır. Dolayısıyla bu teknoloji, saçı yoktan var edecek kadar güçlü bir yöntem olmakla birlikte saç ekimi alanında yeni bir çığır açacaktır.

Saç Ekiminde Greft Nedir?

Saç kökü olarak düşünülen greft, saç kökünden bağımsız olarak içerisinde deri ve saç kökleri bulunduran yapılardır. Aralarındaki temel ayrım saç köklerinde bir adet saç kökü bulunur iken, greftlerde 1 ila 4 arasında saç kökü bulunmasıdır. Greft içerisindeki deri oranı ise yine 1-4 arasında değişmekle birlikte tekli, çiftli, üçlü veya dörtlüolacak şekilde seyretmektedir. Özellikle FUE tekniğinde kullanılan greft tekniği tek tek alınarak, canlı bir şekilde kişiye tekrardan nakledilir. Bu nedenle saç ekimi greft fiyatları açısından belirleyici olan etkendir ve fiyatlar alınan greft sayısına göre değişiklik gösterebilir.

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Greft alma işleminde dikkat edilmesi gereken temel husus, alınan greftinkişinin kendi saçından elde edilmiş olmasıdır. Bu nedenle başka birinden alınan greftlerin diğer bir kişiye nakledilmesi sırasında greftlerin canlılığını yitireceği bilinmelidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus kişiden alınan greftlerin alınma, dizilme, ayıklanma ve ekim işlemleri sırasında canlı kalmasıdır. Çünkü greftlerin canlılığını kaybettiği durumlarda saç çıkma işlemi gerçekleşmeyecek ve tedavi süreci uzayacaktır. Bu da saç ekimi tedavisi sırasında kişiyi ve saç derisini maddi manevi yormamak için istenmeyen durumlardan birisidir.

En İyi Saç Ekim Tekniği Hangisidir?

En iyi saç ekim tekniği kişiye göre değişiklik gösterebilmektedir. Bunun nedeni kişinin saç derisi ve saç analizine bağlı olarak birbirinden farklı yöntemin kullanılabiliyor olmasıdır. Ekim tekniği belirlenirken kişilerin dikkat etmesi gereken ilk şey kolay ve acısız bir yöntem olmasıdır. Böylelikle kolay uygulanabilen yöntemler tedavi süreci içerisinde kişiyi yormadan sonuç almayı sağlamaktadır. Saç ektirme fiyatları seçilen saç ekim tekniğine göre değişiklik göstereceği için uygun bütçeli tekniğin tercih edilmesi bir diğer kriter olmalıdır. Her ne kadar sayısız teknik olsa da her bir teknik temelde FUT, FUE ve DHI yöntemleriyle uygulanmaktadır.

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En iyi saç ekim yönteminin belirlenmesinde bir diğer etken elde edilebilecek olangreft sayısı olmalıdır. Kullanılan yöntemlere bakıldığında DHI yöntemi, greft açısından en elverişli yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Saç ekiminde sıklıkla kullanılan FUE yöntemiise greft elde etme açısından DHI yöntemine göre daha sınırlı olabilmektedir. Bir diğer saç elde etme yöntem olan FUT yöntemi günümüzde terk edilmeye başlanmıştır. Bunun temel sebebi saç şeridi elde edilebilmesi için FUE yöntemine göre daha fazla saça ihtiyaç duyulmasıdır.

Saç ekimi yöntemlerini tercih ederken işlem hızı, iyileşme süreci ve maliyet de göz ardı edilmemelidir. En hızlı saç ekimi açısından DHI yöntemi öne çıkarken, bu yöntemi sırasıyla FUE ve FUT yöntemleri takip etmektedir. İyileşme açısından saç ekim yöntemlerine bakıldığında yine bu sıralamayla iyileşme hızı görülmektedir. Ancak iyileşme sürecinde unutulmaması gereken temel konu kesin sonuçların 3 ila 12 aya kadar değişen süre zarfında elde edildiğidir. Öte yandan saç ekim yöntemlerine maliyet açısından bakıldığında ise bu sıralama tam tersine dönmektedir. En ucuz saç ekimi FUT yöntemi iken; bu yöntemi sırasıyla FUE ve DHI teknikleri takip etmektedir.

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Saç Ekimi Teknikleri ve Fiyatları

Saç ekimi maliyeti temelde alınan greft sayısına ya da şerit eldesine göre değişiklik göstermektedir. Greft maliyetine ek olarak kullanılan yöntem, kliniğin konumu, hekimin uzmanlığı ve merkezin hijyeni gibi konular fiyat için belirleyici olmaktadır. Planlanan seans süresi, takip sürecinde uygulanan revizeler, saç derisi ve teli fiyat politikası içerisinde etkin olarak rol oynamaktadır. Saç ekimi fiyatları erkek müşteriler açısından daha düşük olabiliyorken, kadın müşteriler açısından daha yüksek olabilmektedir. Bu durum genelde istenilen saçın miktarı ve uzunluğunun iki cinsiyet açısından farklı olarak talep edilmesidir. Dolayısıyla saç ekimi fiyatları kadın müşteriler açısından ortalama 2000 TL kadar daha maliyetli gerçekleşebilmektedir.

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Öte yandan saç ekimi ücretleri merkezin bulunduğu konumdan doğrudan etkilenmektedir. Bunun temel sebebi İstanbul’un diğer illere göre bu sektörde öncü konumda yer almasıdır. Saç ekimi fiyatları İstanbul kliniklerinde daha yüksek fiyatlarda yapılmaktadır. Her bütçeye uygun saç ekme fiyatı bulunan İstanbul’da ortalama fiyatlar 5000-50000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Saç ekimi fiyatları Ankara klinikleri açısından incelendiğinde taban fiyat 3500 TL’ye kadar gerilemektedir. Yine saç ekimi fiyatları İzmir klinikleri Ankara’ya benzer bir fiyat politikasına sahiptir.

Saç ekiminde etkili olan bir diğer faktör saç ekim tekniğidir. Türkiye saç ekimi fiyatları incelendiğinde en uygun saç ekim tekniği FUT yöntemi olarak gözlemlenmiştir. Bu yöntem saça göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 1000-2000 TL civarından başlayan bir maliyete sahiptir. Sıklıkla kullanılan ana yöntemlerden biri olan FUE tekniği FUT’a göre daha maliyetli olarak gerçekleştirilmektedir. FUE saç ekim fiyatları 3000-4000 TL’den başlarken, DHI yöntemi 4000-5000 TL civarından başlamaktadır. Yeni bir yöntem olan organik saç ekimi fiyatları daha yüksek bir maliyetle gerçekleşerek, ortalama 10000 TL civarından başlamaktadır.