Özgün PMYO ön başvuru sonuçları açıklandı (paedutr sonuç ekranı)
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PMYO ön başvuru sonuçları açıklandı! (pa.edu.tr sonuç ekranı)

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 dönemi için 2.500 öğrenci alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Öğrenci alımı için başvurular 25 Temmuz Pazartesi günü başladı ve 5 Ağustos tarihinde tamamlandı. Başvurularını yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken Polis Akademisi ön başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, PMYO ön başvuru sonucu nasıl sorgulanır? PMYO alımı sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PMYO ÖN BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA: 2022 Polis Akademisi Polis Alımı İçin Ön Başvuru Sonuçlarını Açıkladı
PMYO alımı 2022

Polislik alımı başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Polis Akademisi ön başvuru sonuçlarını açıkladı. Adaylar bir yandan PMYO başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırırken diğer yandan polislik sınavının ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin sorgulamalar yapıyor.

PMYO ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2022 yılı PMYO öğrenci alımı için ön başvuru sonuçları açıklanmıştır.

2022 PMYO SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

Başvuruların tamamlanmasının ardından ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatların tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır. Ancak 2022-2023 PMYO 2500 polis alımı sınav tarihleri ve başvuru sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

PMYO SINAVLARI NASIL OLACAK?

Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez.

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