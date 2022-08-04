PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 PTT alımı için başvuru tarihleri ve şartlar!

PTT personel alımına ilişkin gözler hükümet kanadından ve kurum içinden yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT'de işe başlamak için bekleyen binlerce kişi "PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? " sorularına yanıt arıyor.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT personel alımına ilişkin kurumdan veya hükümet kanadından henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

PTT başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

PTT BAŞVURU NASIL YAPILIR?

PTT personel alımı başvuru için sınav ve mülakatlara girmek zorunludur. Aynı zamanda kendi sitesinden başvuru alımları yapılmaktadır.

PTT iş başvurusunda bulunacak vatandaşlar resmi web sitesini takip edip, gerekli şartları sağladıktan sonra başvurularını yapabilirler. Yapılacak yazılı sınav sonucu kazanılan puanlara göre değerlendirilip alınacaklar.

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PTT PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT'de işe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

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d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

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h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT yazılı sınav konu başlıkları

Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

Sözel Akıl Yürütme

Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

Temel Yurttaşlık Bilgisi

Türkiye Coğrafyası

Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

Ölçme becerisi