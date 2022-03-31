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DİNİ BİLGİLER

Ramazan ne zaman? 2022 İlk iftar, ilk sahur ve ilk teravih ne zaman?

2022 Ramazan ayı 02 Nisan 2022 cumartesi günü başlayacak. İlk sahur cumayı, cumartesiye bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. İslam kaynaklarına göre, hilalin görülmesiyle başlayan oruç, hilalin görülmesiyle sona erecek; ardında Ramazan bayramı idrak edilecek. Tüm Müslümanlara farz olan Ramazan orucu, İslam'ın şartı olan ibadetler arasında yer alıyor. Peki, 2022 Ramazan ne zaman bitiyor, bayramı ne zaman başlıyor, ilk teravih ne zaman? İşte tüm bu soruların yanıtları, diğer 2022 dini günler ve imsakiye takvimi.

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Cengiz Gönültaş Diğer
RAMAZAN ne zaman? 2022 İlk İFTAR , ilk SAHUR ve ilk TERAVİH ne zaman?
2022 Ramazan, 02 nisan cumartesi başlayacak.

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. Bu yazımızda 2022 Ramazan başlangıcı, ilk iftar, ilk sahur, ilk teravih, ramazanın önemi ve ramazan ile ilgili ayet ve hadisleri sizlerle paylaştık.

2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

  • Başladığı akşam: 2 Nisan, Cumartesi
  • Bittiği akşam: 2 Mayıs, Pazartesi
  • İlk sahur, cumayı cumartesiye bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak.
    İlk iftar ise, cumartesi akşam ezanının okunmasıyla iftar duasıyla açılacak.

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2022 RAMAZAN BAYRAMI BAŞLANGICI?

  • Ramazan Bayramı (1.Gün) 02 Mayıs 2022 Pazartesi, Ramazan Bayramı (2.Gün) 03 Mayıs 2022 Salı, Ramazan Bayramı (3.Gün) 04 Mayıs 2022 Çarşamba günü olarak açıklandı.

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

2022 yılının ilk teravihi, 1 Nisan 2022 Cuma günü yatsı namazından sonra kılınacak.

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

  • Ramazan Bayramı Arefesi : 01 Mayıs 2022 Pazar
  • Ramazan Bayramı 1.gün : 02 Mayıs 2022 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 2.gün : 03 Mayıs 2022 Salı
  • Ramazan Bayramı 3.gün : 04 Mayıs 2022 Çarşamba
  • Kurban Bayramı Arefesi : 08 Temmuz 2022 Cuma
  • Kurban Bayramı 1.gün : 09 Temmuz 2022 Cumartesi
  • Kurban Bayramı 2.gün : 10 Temmuz 2022 Pazar
  • Kurban Bayramı 3.gün : 11 Temmuz 2022 Pazartesi
  • Kurban Bayramı 4.gün : 12 Temmuz 2022 Salı

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

  • Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü.
  • Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe
  • Miraç Gecesi: 10 Mart 2021 Çarşamba
  • Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar
  • Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi
  • Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı
  • Kadir gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi
  • Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
  • Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi
  • Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi
  • Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı
  • Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe
  • Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma
  • Hicri Yılbaşı - Muharrem Ayının başlangıcı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi
  • Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba
  • Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar

RAMAZAN AYI ORUCU İLE İLGİLİ AYETLER

  • شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
  • “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir." (Bakara-185).
  • التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
  • Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe 112)
  • أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
  • Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara - 187)

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAR?

Her sene başlangıç zamanı değişen Ramazan ayının sistematik olarak ne zaman başlayacağını Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan cevaba göre sizlerle paylaşıyoruz:

Kamerî aylar, adından anlaşıldığı gibi başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. Ramazan orucu, Ramazan ayında tutulduğundan ve Ramazan ayı da ay takvimine göre her sene değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayınız ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayınız.” (Buhârî, Savm, 5, 11; Müslim, Sıyâm, 3-4, 7-9) buyurmuştur.

Hilalin çıplak gözle görülmesi ve astronomik hesaplara göre görüldüğünü kabul etmek, Müslümanlar arasında yıllardır tartışıla gelen bir konudur. Detaylar için

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının bu konudaki cevabına bakabilirsiniz.

ORUCUN MAHİYETİ ve ÖNEMİ

Oruç Farsça'daki rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapça'sı savm ve sıyâmdır. Savm kelimesi Arapça'da "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek" anlamında kullanılır. Fıkıh terimi olarak ise, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğ- runa ve bilinçli olarak, yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir.

ORUÇ NE ZAMAN FARZ KILINDI?

Oruç, Peygamberimiz’in hicretinden bir buçuk sene sonra şâban ayının onuncu günü farz kılınmış olup, İslâm'ın beş şartından biridir. Peygamberimiz bu hususu "İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek; namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Beytullah'ı ziyaret etmektir (hac)" diyerek bildirmiştir (Buhârî, “Îmân”, 34, 40; “İlim”, 25; Müslim, “Îmân”, 8).

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