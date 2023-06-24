Rus ordusunun Wagner askerlerini vurduğunu öne süren Prigojin, Moskova yönetimine adeta savaş ilan etti. Bu gelişme sonrası Wagner Grubu kimdir, kimlerden oluşur, kaç bin askeri var soruları yanıt aramaya başladı.

WAGNER NEDİR, GRUP LİDERİ KİM?

Resmi adı PMC Wagner olan Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olarak tanımlanmaktadır. İlk olarak 2014 yılında Doğu Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri desteklediği sırada ortaya çıktı.

WAGNER ORDUSU/WAGNER GRUBU KURUCUSU KİMDİR?

Grup, özel askeri müteahhitlerin resmi olarak yasak olduğu Rusya'da yasaların ötesinde faaliyet göstermektedir. Wagner Grubu'nun kendisi ideolojik olarak yönlendirilmese de Wagner'in çeşitli unsurları neo-Naziler ve aşırı sağcı aşırılık yanlıları ile ilişkilendirilmiştir.

Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin olarak bilinmektedir. Bazı kaynaklara göre; Wagner Grubu'nun, 2010'ların başında eski GRU Spetsnazı Yarbayı Dmitri Utkin tarafından kurulduğu düşünülmektedir.

WAGNER LİDERİ PRİGOJİN KİMDİR?

Yevgeni Viktoroviç Prigojin, Rus iş insanı ve oligark.Prigojin, özellikle Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinmekte olup restoranları ve catering işletmeleri, Putin'in yabancı ileri gelenlerle birlikte katıldığı akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Putin'in Şefi" olarak bilinmektedir.Prigojin, Afrika, Suriye ve Ukrayna'da çatışmalara katılan Rus devlet destekli bir paralı asker grubu olan Wagner Grubu ile 2016 ve 2018 ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlanan üç şirketin de aralarında bulunduğu bir şirketler ağını kontrol etmektedir.Prigojin, Sovyetler Birliği döneminde hapishanelerde dokuz yıl hükümlü olarak kaldı.Prigojin, Mayıs 2014'te Donbass Savaşı'nda Rus güçlerini desteklemek için özel olarak Wagner Grubu'nu kurduğunu açıklamıştır.

WAGNER GRUBU KAÇ KİŞİ?

2016 başlarında 1000 kadar çalışanı olup Aralık 2017 tarihi itibarıyla 6000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Rusya yasalarına göre özel askeri şirketlerin faaliyetleri yasak olduğundan şirketin Arjantin'de kayıtlı olduğu ayrıca Sankt-Peterburg ve Hong Kong'da ofisleri olduğu iddia ediliyor.

CNN Türk ekranlarında konuşan Özay Şendir ise ''Wagner grubunun 25 bin askeri gücü bulunuyor.'' dedi.

RUSYA VE WAGNER ARASINDA KRİZ!

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile Rus hükümeti arasında kriz çıktı. Wagner Başkanı Yevgeny Prigojin'in sözleri ile tansiyon yükseldi. Rus ordusunun Wagner askerlerini vurduğunu öne süren Prigojin, Moskova yönetimine adeta savaş ilan etti.

Rusya Savunma Bakanlığı saldırı iddiasını yalanlarken, Kremlin ise darbe çağrısı yapan Wagner lideri için tutuklama kararı çıkardı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, darbe iddiaları hakkında "Devlet Başkanı Vladimir Putin, Prigojin ile ilgili meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgilendirilmiştir. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi.

PARAMİLİTER NE DEMEK?

Bir yarı askerî ya da paramiliter güç, işlev ve örgütlenme olarak askerî ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapı. Terim Yunanca harici anlamına gelen para ve asker anlamına gelen militer sözcüklerinden türemiştir. Yani paralı asker grubudur.







