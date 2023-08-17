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Safer ayında hangi ibadetler yapılır?

Safer, hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayı ibadetleri ve önemi de bu ayla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olan Safer ayında önemli olan ibadetleri derledik. Safer ayı namazı, safer ayı duası var mıdır? Safer ayında hangi ibadetler yapılır? İşte ayrıntılar...

11:48 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Safer ayı

Safer ayı

Kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayı olan safer ayı vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2023 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi açıklandı. Takvime göre, safer ayı bu yıl Ağustos ayında idrak edilmeye başlanacak.

SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur.

Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

SAFER AYI İLE İLGİLİ HADİSLER

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19).

2023 SAFER AYI NE ZAMAN?

Safer ayı bu yıl 17 Ağustos tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 15 Eylül 2023 tarihine denk geliyor.



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1 saat önce
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