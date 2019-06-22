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AK Parti heyetinden Saadet Partisi'ne ziyaret

AK Parti heyetinden Saadet Partisi'ne ziyaret

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Grup Başkanvekili Bülent Turan, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile bir araya geldi. Turan, çıkışta yaptığı açıklamada "Bu sohbette ülke, dünya ve Meclis gündemimizi değerlendirdik. Bizler, aynı yolun yolcularıyız. Bu partilerin farklı düşüncelerini bir 'trol dili'ne bırakmamak durumundayız" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
AK Parti ve Saadet Partisi temsilcileri Ankara'da bir araya geldi.
AK Parti ve Saadet Partisi temsilcileri Ankara'da bir araya geldi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Grup Başkanvekili Bülent Turan, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Yalman ve Çetinkaya, Şahin ve Turan'ı, Genel Merkez önünde karşıladı.

Daha sonra parti binasına geçen AK Parti ve Saadet Partisi heyetlerinin görüşmesi başladı.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından her iki partinin yetkilileri, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İhtilafımız rahmettir diye düşünüyoruz"

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, her iki partinin aynı hassasiyetlere sahip olduğunu, çok büyük oranda aynı politika ve çözüm önerilerine inandığını belirterek, rahmetli eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın talebeleri olduklarını söyledi.

  • Erbakan'ın ülke meselelerinde çok önemli duruş sergilediğini ifade eden Şahin, "Bugün tabelalarımız farklı olabilir. Bu tabelalarımızın farklılığı, bizim zenginliğimizdir diye düşünüyoruz. İhtilafımız rahmettir diye düşünüyoruz. Bu ziyaretlerimizin, bir araya gelmelerimizin ihtilafın rahmete dönüşmesi için çok önemli, kıymetli olduğuna canı gönülden inanıyoruz." diye konuştu.

"AK Parti ve Saadet Partisi'nin kökleri de geleceğe dair idealleri de birbirine çok yakındır." diyen Şahin, ülke meselelerini görüşmek için daha sık bir araya gelme konusunda güçlü bir iradeye sahip olduklarını bildirdi.

Şahin, her iki partinin yöneticileri olarak görüşmede bu iradeyi birbirleriyle paylaştıklarını belirterek, bu görüşmelerin bundan sonra güzel sonuçlar ortaya çıkaracağına inandıklarını ifade etti.

AK Parti ve Saadet Partisi temsilcileri arasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

"Partilerin farklı düşüncelerini 'trol dili'ne bırakmamalıyız"

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Turan ise görüşmenin sohbet toplantısı havasında olduğunu kaydetti. Bülent Turan, sözlerini şöyle devam etti:

"Bu sohbette ülke, dünya ve Meclis gündemimizi değerlendirdik.

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Ama en önemlisi aynı medeniyet değerlerinden beslenen iki partinin zaman zaman farklı süreçlerde, tavırlarda birbirlerini değerlendirseler de esas itibarıyla aynı vatan toprakları ve medeniyet değerleri içerisinde hareket etmesini tekrar hatırlamış olduk.

Çünkü bizler, aynı yolun yolcularıyız. Bu partilerin farklı düşüncelerini bir 'trol dili'ne bırakmamak durumundayız."

İki partinin daha fazla bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden sonra da bir araya gelme kararı aldıklarını kaydetti.

"Ülkenin meseleleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalman da ziyaretlerinden dolayı AK Parti'li Turan ve Şahin'e teşekkürlerini ileterek, "Ülkenin değişik meseleleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edilmesi konusunda mutabık kaldık." dedi.

Saadet Partisinin ülkede kutuplaşma, ayrışma, ötekileştirme olmaması için mücadele verdiğini ifade eden Yalman, yapılan görüşmeyi bu kapsamda önemli gördüklerini söyledi.

Parti yöneticilerinin zaman zaman kırıcı üslup kullandığını anımsatan Yalman, bu tür durumun, hiçbir parti arasında yaşanmaması konusunun da görüşmede konuşulduğunu bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan.
  • Yalman, "Bundan sonraki kanunlar dahil, çalışmalar konusunda mutlaka görüş alışverişinde bulunmamız gerektiğini de ifade ettiler. Elbette Saadet Partisinin, Milli Görüş Hareketi'nin bir yaklaşımı vardır. Biz 'Hayra motor, şerre fren' anlayışımızı her zaman devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Son günlerde yapılan açıklamaların, kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu belirten Yalman, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bu olumlu havanın bütün siyasi partiler arasında oluşması gerektiği kanaatinde olduklarını aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine değinen Yalman, "Bu seçimlerde netice ne olursa olsun herkesin saygı duyması lazım. Vatandaşın iradesine saygı duyulması lazım ve ona göre seçimlerden sonra da bu diyalogların devam etmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bunları ifade ettik, bu konuda mutabık kaldık." dedi.

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Bu olumlu havanın Türkiye geneline yansımasıyla ekonominin de olumlu yöne gideceğine yönelik düşüncelerini paylaşan Yalman, "Türkiye şu anda bir cenderenin içerisinde. Akdeniz'de ve Ortadoğu'da sıkıntı var. Ekonomik konularla ilgili sıkıntı ve kuşatma var. Biz bu konularda doğru bildiğimiz meseleleri mutlaka dile getireceğiz, destek vereceğiz, yanlış gördüklerimizi de kendilerine ileteceğiz. Zaten kendileri iletilmesini istediler." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Sekreteri Çetinkaya da iyi ve sıcak bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, görüşmenin neticesinin hayırlı olmasını diledi.

Açıklamaların ardından AK Parti heyeti, Saadet Partisi Genel Merkezi'nden ayrıldı.

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