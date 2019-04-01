Samsun Seçim 2019 - Samsun Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Samsun Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Samsun ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Samsun seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Samsun ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Samsun ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Samsun 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Samsun Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Samsun Alaçam Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Samsun Bafra Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Samsun Çarşamba Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Samsun Havza Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Samsun Kavak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Samsun Ladik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Samsun Terme Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Samsun Vezirköprü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Samsun Asarcık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Samsun 19 Mayıs Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Samsun Salıpazarı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Samsun Tekkeköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Samsun Ayvacık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Samsun Yakakent Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Samsun Atakum Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Samsun Canik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Samsun İlkadım Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

SAMSUN

Samsun, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on altıncı şehri. Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alır ve bölgenin en kalabalık şehridir.

Samsun'un nüfusu 2018 yılı itibariyle 1.335.716'dır.

On yedi ilçenin bulunduğu Samsun'un genel yönetimi Samsun Büyükşehir Belediyesi ve valilik tarafından sağlanmaktadır. Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Ordu, güneyinde Tokat ve Amasya, batısında ise Çorum ve Sinop illeri ile çevrilidir.

Karadeniz Bölgesi'nin eğitim, sağlık, sanayi, ticaret, ulaşım ve ekonomi açılarından en gelişmiş şehri olan Samsun kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerden olup "Karadeniz'in Başkenti" ve "Atatürk'ün Şehri" olarak tanıtılmaktadır. Karayollarıyla Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun aynı zamanda bir liman şehridir ve geniş hinterlandı ile bir lojistik merkezidir.

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Yerleşim geçmişi MÖ 60.000 yılına dek uzanan Samsun'a yerleşen ilk topluluk MÖ 5000-3500 arasında buraya gelen Kaşkalardır. Kaşkaların ardından Hitit dönemini yaşayan şehir MÖ 1182 ile MÖ 546 yılları arasında sürekli el değiştirmiş ve bu yıldan itibaren Pers hakimiyetine girmiştir. Perslerin ardından Pontus, Roma, Bizans egemenliği gören Samsun bunların ardından bir Ceneviz kolonisi haline gelmiştir. Bu dönemde Danişmendliler Beyliği tarafından kuşatılan Samsun alınamamış ve şehrin hemen yanına "Müslüman Samsun" adıyla yeni bir şehir kurulmuştur. I. Mehmed dönemine dek iki Samsun şehri de varlığını sürdürmüş, bu dönemde her iki şehir de Osmanlı Devleti topraklarına katılarak birleştirilmiştir. 1422-1428 yılları arasında Osmanlı hakimiyetinden çıkan Samsun tekrar Osmanlı toprağı olmuş ve 1923 yılında Türkiye Cumhuriyetinin ilanına dek bu durumunu sürdürmüştür.

Türkiye'nin kurulmasına dek uzanan ve 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlayan sürecin başlangıç durağı olması nedeniyle özel bir konumu bulunan Samsun "19 Mayıs Kenti" olarak anılmakta ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca 1938 yılında resmî bayram ilan edilen 19 Mayıs günü 1926 yılından beri Samsun'da "Gazi Günü" adıyla kutlanmaktaydı. Mustafa Kemal Atatürk de 19 Mayıs'a verdiği önemi o günü doğum günü olarak kabul ederek göstermiştir.