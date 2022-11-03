2022 sosyal yardımlaşma nakdi yardım ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı. Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Sosyal yardımlaşma nakdi yardım nedir?

Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamının genişletilmesine ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların tamamlandığını bildiren Bakan Yanık, şunları söyledi: “Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL’ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 TL - 1.250 TL’ye yükseltiyoruz.”

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Türkiye Aile Destek Programı çocuk yardımı ne kadar?

Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını kaydederek, “Çocuk Destek Bileşeni” kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti. Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız” dedi.

Türkiye Aile Destek Programı elektrik yardımı ne kadar?

Türkiye Aile Desteğinden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteğinden de yararlandıracaklarının bilgisini veren Bakan Yanık, “Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Sosyal yardımlaşma nakdi yardım başvurusu nereye yapılır?

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programından faydalanmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvurularını yapabildiğini hatırlatarak yeni tutarların da Kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını vurguladı.

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Türkiye Aile Destek Programı doğalgaz yardımı ne kadar?

Bakan Yanık, yeni sosyal yardım paketi içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşların ısınma giderlerine destek olunması amacıyla bu yıl içerisinde hayata geçirilen Doğal gaz Tüketim Desteği’nde de önemli düzenlemeler yaptıklarının bilgisini verdi.

Bu kapsamda Doğal gaz Tüketim Desteği’nde 3 milyar TL’lik bir destek sağlamayı hedeflediklerini belirten Bakan Yanık, “2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi vatandaşlarımıza yönelik yıllık 450 TL ile 1.150 TL arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarımızı 900 TL ile 2.500 TL arasında olacak şekilde artırdık” dedi.

Sosyal yardımlaşma ev yapımı desteği ne kadar?

Bakan Yanık, artış yapılan sosyal yardımların detayını şu şekilde paylaştı: “Prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin TL’den 150 bin TL’ye, ev onarım yardımını 25 bin TL’den 75 bin TL’ye, betonarme ev yapımı yardımını 70 bin TL’den 200 bin TL’ye çıkardık. Buna ek olarak Şartlı Doğum Yardım Programı kapsamında vermiş olduğumuz 150 TL’lik tutarı 500 TL’ye, Çoklu Doğum Yardımını 215 TL’den 400 TL’ye, Şartlı Sağlık Yardımını da 55 TL’den 100 TL’ye yükselttik.” Bakan Yanık, Öksüz Yetim Yardımında 300 TL olan destek tutarını 600 TL’ye, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımını da 500 TL’den 1.000 TL’ye çıkardıklarının bilgisini verdi.

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Sosyal yardımlaşma nakdi yardım sorgulama ekranı için tıklayın

Sosyal yardımlaşma nakdi yardım başvuru şartları

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