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1. Lig'e yükselen iki takım belli oldu

1. Lig'e yükselen iki takım belli oldu

17:253/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Serik Belediyespor 11'i
Serik Belediyespor 11'i

TFF 2. Lig'de Serik Belediyespor ile Sarıyer takımları, gruplarını lider tamamlayarak şampiyon oldu.

2. Lig'de 34. ve son hafta karşılaşmaları oynandı.


Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor, deplasmanda Erbaaspor'u 6-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 74'e yükselten Serik Belediyespor sezonu şampiyon tamamladı.


Mehmet Altıparmak yönetimindeki Serik Belediyespor, gelecek sezonda 1. Lig'de mücadele edecek.



Sarıyer, 20 yıl sonra yeniden 1. Lig’de

İstanbul temsilcisi Sarıyer, son hafta deplasmanda karşılaştığı İskenderunspor’u 1-0 mağlup etti ve TFF 2. Lig Beyaz Grup’u 82 puanla lider tamamlayarak şampiyon oldu.


Bu sonuçla ligi lider bitiren Beyaz Martılar, son olarak 2004-2005 sezonunda mücadele ettikleri Trendyol 1. Lig’de 20 yıl aradan sonra tekrar boy göstermeye hak kazandı.




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