UEFA Avrupa Ligi kadro bildirimi tarihleri binlerce futbolsever tarafından araştırılıyor. UEFA kadro bildirim için son tarih belli oldu. Avrupa temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa isim listelerini belirlenen takvim doğrultusunda UEFA'ya iletecek. 2025 UEFA kadro bildirimi listesi ne zaman verilecek, son gün ne zaman? İşte detaylar.

UEFA KADRO BİLDİRİM TARİHİ 2025 || UEFA LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK 2025?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek ekipler kadro listelerini 6 Şubat’ı 7 Şubat’a bağlayan gece saat 01.00'e kadar iletecek.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları da 20 Şubat'ta oynanacak.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİM?

UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan kura çekimi ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin rakibi Belçika ekibi Anderlecht olurken Galatasaray ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti.







