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8 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

8 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi

21:1016/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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PFDK
PFDK

Trendyol Süper Lig'den 8 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. Ayrıca hukuk müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'yı da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye gönderdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.


TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre; Reeder Samsunspor, Galatasaray, Göztepe, Beşiktaş, Rams Başakşehir, Bellona Kayserispor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor kulüpleri çeşitli sebeplerle disipline sevk edildi.


TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'yı da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye gönderdi.






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