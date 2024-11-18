A Milli Takım Karadağ'a hareket etti

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında yarın Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı kafilesi, Kayseri'den ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman sonrasında ay-yıldızlılar, Kayseri Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya hareket etti.
Kafilenin otelden ayrılışında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
Türkiye-Karadağ maçı, yarın saat 22.45'te oynanacak.
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