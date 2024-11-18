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A Milli Takım Karadağ'a hareket etti

A Milli Takım Karadağ'a hareket etti

16:3618/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında yarın deplasmanda Karadağ ile oynayacağı karşılaşma için Kayseri'den ayrıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında yarın Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı kafilesi, Kayseri'den ayrıldı.


Ay-yıldızlı ekip, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman sonrasında ay-yıldızlılar, Kayseri Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya hareket etti.

Kafilenin otelden ayrılışında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Türkiye-Karadağ maçı, yarın saat 22.45'te oynanacak.





#Türkiye
#Karadağ
#Uluslar Ligi

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