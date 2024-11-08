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A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı: Sürpriz isimler var

A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı: Sürpriz isimler var

19:018/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Vincenzo Montella - A Milli Takım Teknik Direktörü
Vincenzo Montella - A Milli Takım Teknik Direktörü

A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın açıkladığı kadroda iki isim kamuoyunun dikkatini çekti.

Pazar günü oynanacak lig maçlarının ardından yaklaşık 2 haftalık milli takım arasına giriyoruz. Milli arada Türkiye, Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 2 maç için kadroya çağırılan oyuncuların listesini açıkladı.

A Milli Takım'ın yeni forveti Deniz Gül

Portekiz Ligi takımlarından Porto'da forma giyen Deniz Gül, İsveç ve Türkiye arasından A Milli Takımımızı seçti. 20 yaşındaki santrfor, ilk kez A Milli Takım'a dahil oldu.

A Milli Takımımızın aday kadrosu
  • Kaleciler:
    Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik
  • Orta saha:
    Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü
  • Forvet:
    Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün
Galler ve Karadağ maçları ne zaman oynanacak?

Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan Milliler, 4 maçta topladığı 10 puanla zirvede yer alıyor. Milliler'i 8 puanla Galler takip ediyor. İzlanda 4 puanla 3., Karadağ ile henüz puanla tanışamadı. Grubun 5. maçında Türkiye, 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile karşılaşacak. Son maçta ise Milliler, 19 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.



#Türkiye
#Milli Takım
#Deniz Gül

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