Galatasaray, Trendyol Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.
Abdülkerim Bardakcı sakatlandı
Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru arka adalesinden sakatlandı.
Milli oyuncu, 44. dakikada oyundan çıkarken, yerine Davinson Sanchez girdi.
Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu ne?
29 yaşındaki stoperin durumu yarın çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
Bu sezon toplamda 32 maça çıkıp 5 gollük performans sergiledi.