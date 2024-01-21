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Spor

Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı maça devam edemedi

Galatasaray'ın milli oyuncusu Abdülkerim Bardakcı karşılaşmanın 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Davinson Sanchez dahil oldu.

19:51 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 20:20 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Abdülkerim Bardakcı sakatlandı.
Abdülkerim Bardakcı sakatlandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.


Abdülkerim Bardakcı sakatlandı

Sarı kırmızılılarda maça ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru arka adalesinden sakatlandı.

Milli oyuncu, 44. dakikada oyundan çıkarken, yerine Davinson Sanchez girdi.

Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu ne?

29 yaşındaki stoperin durumu yarın çekilecek MR'ın ardından belli olacak.


Bu sezon toplamda 32 maça çıkıp 5 gollük performans sergiledi.





#Galatasaray
#Abdülkerim Bardakcı
#Trabzonspor
6 saat önce
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