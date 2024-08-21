Abdullah Avcı antrenörlük kariyerindeki en olumsuz maçı açıkladı

Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi St. Gallen'e konuk olacak.





Karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolculardan Borna Barisic basın toplantısında soruları yanıtladı.





Teknik direktör Abdullah Avcı şöyle konuştu:

'Zayıf olduklarını gördük'

"Avrupa'da bütün takımların saha organizasyonları var. 4-4-2, 4-1-3-2 formasyonunu saha içinde alıyorlar. Yaptıkları şiddetli baskılar zaman zaman sayısal olarak eksik olsa da en büyük özellikleri. Direkt oyunlar ve ikinci toplar. Onlara yapılan şiddetli baskılarda zayıf olduklarını gördük. Özellikle rakip sahada topa sahip olduklarında temas sayıları düşüyor. Duran toplar da bizim için önemli çözüm noktalarından bir tanesi."





'Umarım bu çıkış yarın burada başlar'

"Trabzonspor taraftarlarının da takımın da camianın da morale, güvene, zamana değil, yakın zaman ihtiyacı var. Ben iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Son 2 oyuncumuzun da gelmesiyle beraber herkesin mutlu olabileceği Trabzonspor'u en yakın zamanda taraftarımızın önüne koyacağımızı düşünüyoruz. Umarım bu çıkış yarın burada başlar."





'Antrenörlük yaşamımdaki en olumsuz maçtı'

"Geçen haftaki Rapid Wien maçımız oyun olarak ve süre olarak benim antrenörlük yaşamımdaki en olumsuz maçtı. Rakibe saygı duymak gerekir ama bizim sahadan başımız dik çıkmamız gerekiyordu. Oyun; beni, ekibimi ve oyuncuları son derece yordu."





'Oyuncularımızla karşılıklı yüzleşerek toplantıdan çıktık'

"Bu oyun artık detayların içine girdiği bir organizasyon oyunudur. 1-2 kişinin oyuna girmediği senaryoda organizasyon tamamen bozuluyor, biz geçen hafta bunu yaşadık. Sahanın içinde kaldık ve toplantımızda neleri yapamadığımızı konuştuk. Oyuncularımızla karşılıklı yüzleşerek toplantıdan çıktık."





Borna Barisic'in açıklamaları şöyle:

"Kaliteli ve agresif bir rakibe karşı oynayacağız ama biz de Trabzonspor’uz bunu yarın sahada göstermek istiyoruz."















