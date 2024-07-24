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Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor'un Avrupa hedefini açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolculardan Denis Draguş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı. Avcı, bordo-mavililerin bu sezonki Avrupa hedefini açıkladı.

19:18 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:19 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Teknik direktör Abdullah Avcı
Teknik direktör Abdullah Avcı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolculardan Denis Draguş basın toplantısında soruları yanıtladı.


Abdullah Avcı'nın öne çıkan açıklamaları şöyle;

'Umut veren bir oyunla kazanmak istiyoruz'

"Bu sene biraz daha güçlü, temaslı, agresif oynayan, savunmada daha dikkatli olan, hücumda daha yaratıcı olan bir takım üretmeye çalışıyoruz. Yarın taraftarımıza önümüzdeki sezon için umut veren bir oyunla kazanmak istiyoruz."

'5-4-1 diziliyorlar ve boşluk vermiyorlar'

"Rakibimiz geçen sezon kupayı kazanıp Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmış bir takım. 5-4-1 diziliyorlar ve boşluk vermiyorlar. Duran topları etkili kullanan bir takım. Biz çalışmalarımızı yaptık, yarın sahada bunun karşılığını almayı hedefliyoruz."

'12 maç planlıyoruz'

"Trabzonspor taraftarının hayal ettiği takımı sahada göreceğimizi düşünüyorum. Biz bu sezon Avrupa'da 12 maç planlıyoruz, bu 12 maçın sonunda Avrupa'da nerede olacağımızı göreceğiz."

'Gitmesini beklemiyorduk'

"Meunier'in gitmesini beklemiyorduk ancak Pedro Malheiro daha önceden listemizde olan bir oyuncuydu. 1 gündür bizimle beraber ancak atlet bir oyuncu olduğu için kısa süre içinde forma giymeye başlayacaktır diye düşünüyorum."


Denis Draguş ise şöyle konuştu;

"Uzun bir sezonun ilk maçı olacak, benim de buradaki ilk maçım olacak. Rakibin kim olduğundan bağımsız her maçı kazanmak isteyen bir takımız, yarın da kazanmak istiyoruz."

"Trabzonspor, Türkiye'nin en büyük kulübü. Böyle bir yerde oynamak benim adıma büyük bir gurur olacak."






#Trabzonspor
#UEFA Avrupa Ligi
#Ruzomberok
#Abdullah Avcı
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