Adana Demirspor transferi duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada Club Guarani'den Jorge Emanuel Morel Barrios ve Gaziantep FK'dan Furkan Soyalp'in 2022/23 sezonunun sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Açıklama şu ifadeler yer aldı, "Club Guarani forması giyen Paraguaylı oyuncu Jorge Emanuel Morel Barrios ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık, Gaziantep FK forması giyen Furkan Soyalp'le de sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.