Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Spor

Adana Demirspor transferi duyurdu

Adana Demirspor, Club Guarani'den Jorge Emanuel Morel Barrios ve Gaziantep FK'dan Furkan Soyalp'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

20:16 . 19/02/2023 Pazar
Diğer
Furkan Soyalp

Furkan Soyalp

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kadrosunu 2 isimle güçlendirdi.

Adana Demirspor resmen duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada Club Guarani'den Jorge Emanuel Morel Barrios ve Gaziantep FK'dan Furkan Soyalp'in 2022/23 sezonunun sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Barrios'un sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi.

Açıklama şu ifadeler yer aldı, "Club Guarani forması giyen Paraguaylı oyuncu Jorge Emanuel Morel Barrios ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık, Gaziantep FK forması giyen Furkan Soyalp'le de sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.



#Adana Demirspor
#transfer
#duyuru
1 saat önce
default-profile-img
Adana Demirspor transferi duyurdu
Depremde annesi vefat eden oyuncu Çağrı Çıtanak: Attığım her adımı kaybettim
ÖZET | Manchester United-Leicester City: 3-0
Filistinli çocuklar depremzede çocukları unutmadı: Kalbimiz masum insanlar için sızlıyor
Depremde çöken binanın ek yapısı ayakta kaldı
Adıyaman'daki Huzur Apartmanı'nın müteahhidi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.