Adana Demirspor transferi duyurdu

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Furkan Soyalp
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, kadrosunu 2 isimle güçlendirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada Club Guarani'den Jorge Emanuel Morel Barrios ve Gaziantep FK'dan Furkan Soyalp'in 2022/23 sezonunun sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Barrios'un sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi.
Açıklama şu ifadeler yer aldı, "Club Guarani forması giyen Paraguaylı oyuncu Jorge Emanuel Morel Barrios ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık, Gaziantep FK forması giyen Furkan Soyalp'le de sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadesi kullanıldı.