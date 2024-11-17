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Ahmed Ildız şansını iyi kullandı

Ahmed Ildız şansını iyi kullandı

14:4717/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
DHA
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Ahmed Ildız'ın güncel piyasa değeri 325 bin euro.
Ahmed Ildız'ın güncel piyasa değeri 325 bin euro.

Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin orta saha oyuncusu Ahmed Ildız, son haftalarda formayı kaptı.

Geçen sezon 1. Lig'de sarı-kırmızılılara gelen Ahmed Ildız, bu sene Süper Lig'de ilk haftalarda yedek kalsa da ardından düzenli olarak forma giymeye başladı.


Orta alanda mücadele eden oyuncuların eksik olması nedeniyle Starimir Stoilov'un görev verdiği 27 yaşındaki futbolcu şansını iyi kullandı. Özellikle son 4 maçta oldukça fazla süre alan oyuncu 1 de gol attı.


Toplam 325 dakika sahada kalan Ahmed Ildız'ın bundan sonraki haftalarda da düzenli olarak forma giymesi bekleniyor.





#Göztepe
#Ahmet Ildız
#Süper Lig

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