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Ahmet Çakar 'yılın bidonu'nu seçti

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, performans olarak Süper Lig'de sezonun en büyük hayal kırıklığının Mesut Özil olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Çakar yılın bidonunu seçti
Ahmet Çakar

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor'un şampiyonluğuyla sona eren 2021-22 sezonunun enlerini seçti.

Fenerbahçeli Mesut Özil'in yılın en kötü oyuncusu olduğunu belirten Çakar, yıldız isimle ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı.

İşte Ahmet Çakar'a göre yılın enleri:

  • Yılın kalecisi: "Uğurcan Çakır"
  • Yılın savunmacısı: "Serdar Aziz"
  • Yılın orta saha oyuncusu: "Miguel Crespo"
  • Yılın hücum oyuncusu: "Anthony Nwakaeme"
  • Yılın golcüsü: "Cornelius"
  • Yılın teknik direktörü: "Abdullah Avcı"
  • Yılın hayal kırıklığı hocası: "Mustafa Denizli"
  • Yılın bidonu: "Türk futbol tarihinin ismiyle cismi arasında en büyük bidon, sevgili kardeşim Mesut Özil'dir. Real Madrid, Arsenal, dünya şampiyonu Almanya'da oynadı. Mesut bidonun kralıdır."

Mesut Özil, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 26 maçta 9 gol atıp, 2 de asist yaptı.
Mesut Özil, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 26 maçta 9 gol atıp, 2 de asist yaptı.

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