Ahmet Çakar 'yılın bidonu'nu seçti

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor'un şampiyonluğuyla sona eren 2021-22 sezonunun enlerini seçti.
Fenerbahçeli Mesut Özil'in yılın en kötü oyuncusu olduğunu belirten Çakar, yıldız isimle ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı.
İşte Ahmet Çakar'a göre yılın enleri:
- Yılın kalecisi: "Uğurcan Çakır"
- Yılın savunmacısı: "Serdar Aziz"
- Yılın orta saha oyuncusu: "Miguel Crespo"
- Yılın hücum oyuncusu: "Anthony Nwakaeme"
- Yılın golcüsü: "Cornelius"
- Yılın teknik direktörü: "Abdullah Avcı"
- Yılın hayal kırıklığı hocası: "Mustafa Denizli"
- Yılın bidonu: "Türk futbol tarihinin ismiyle cismi arasında en büyük bidon, sevgili kardeşim Mesut Özil'dir. Real Madrid, Arsenal, dünya şampiyonu Almanya'da oynadı. Mesut bidonun kralıdır."