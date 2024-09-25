Ajax - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk haftasında deplasmanda Hollanda devi Ajax ile karşılaşacak. 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Siyah-beyazlılarda eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor. Peki, Beşiktaş’ta Ajax maçında ilk 11’de kimler var? İşte Ajax - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Amsterdam kentindeki Johan Cruijff Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Ajax - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
BEŞİKTAŞ'IN BU SEZON MAĞLUBİYETİ YOK
Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 8 maçta hiç mağlubiyet yaşamadı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.Bu karşılaşmalarda 24 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.
AJAX'TA TANIDIK YÜZLER
Hollanda ekibinde Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler dikkati çekiyor.
Ajax, sezon başında takımın başına Francesco Farioli'yi getirdi. İtalyan çalıştırıcı, 2021-2023 yıllarında Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenmişti.
Amsterdam temsilcisinin kadrosunda milli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın yanı sıra bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst ile Başakşehir'de görev yapan Bertrand Traore de yer alıyor.
Ajax, bu sezon Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 6 MAÇI DA AJAX KAZANDI
Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 müsabakadan da mağlup ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi.
Ajax, söz konusu 6 maçta da Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 14 gol kaydetti.
Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU
Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:
AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
AJAX
22 Remko Pasveer
2 Devyne Rensch
4 Jorrel Hato
13 Ahmetcan Kaplan
37 Josip Sutalo
6 Jordan Henderson
8 Kenneth Taylor
11 Mika Marcel Godts
28 Kian Fitz-Jim
20 Bertrand Traore
25 Wout Weghorst
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
2 Jonas Svensson
3 Gabriel Paulista
14 Felix Uduokhai
26 Arthur Masuaku
6 Al-Musrati
7 Milot Rashica
18 Joao Mario
83 Gedson Fernandes
17 Ciro Immobile
27 Rafa Silva