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Ajdin Hasic artık Beşiktaş'ın oyuncusu

Beşiktaş, 18 yaşındaki Bosna Hersekli forvet Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ajdin Hasic

Ajdin Hasic

Beşiktaş'ta merakla beklenen Ajdin Hasic meselesi çözüme kavuştu. Siyah beyazlı yönetim oyuncuyla anlaştı ve 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Ara transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala Beşiktaş, genç golcü Ajdin Hasic ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic ile 30.01.2020 tarihinde 4.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Bir önceki yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3 milyon 375 bin Euro iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2 milyon 475 bin Euro’ya indirilmiştir. Futbolcumuz ve ailesine görüşmelerimiz esnasında göstermiş oldukları olumlu ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle teşekkür eder, Ajdin Hasic’e Beşiktaşımız’da başarılar dileriz"

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