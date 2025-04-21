Küme düşme mücadelesi veren Alanyaspor, Süper Lig 32. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup etti ve 5 maç sonra galip geldi. Turuncu-yeşillilere galibiyeti getiren golü 9. dakikada Yusuf Özdemir attı. Alanyaspor - Samsunspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Alanyaspor sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi turuncu-yeşilliler, 1-0 kazandı ve beş maç sonra galip geldi. Üç puanı getiren golü 9. dakikada Yusuf Özdemir kaydetti.
Samsunspor'da Carlo Holse 55. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 34 yaptı ve 15. sıraya yükseldi. Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada kaldı.
Alanyaspor'da kart gören Ui-jo ile Aliti bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.