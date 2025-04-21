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Alanyaspor'dan kritik üç puan: Beş maç sonra galip geldi

Alanyaspor'dan kritik üç puan: Beş maç sonra galip geldi

22:0321/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Alanyaspor'un gol sevinci.
Alanyaspor'un gol sevinci.

Küme düşme mücadelesi veren Alanyaspor, Süper Lig 32. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup etti ve 5 maç sonra galip geldi. Turuncu-yeşillilere galibiyeti getiren golü 9. dakikada Yusuf Özdemir attı. Alanyaspor - Samsunspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Alanyaspor sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.


Mücadeleyi turuncu-yeşilliler, 1-0 kazandı ve beş maç sonra galip geldi. Üç puanı getiren golü 9. dakikada Yusuf Özdemir kaydetti.

Samsunspor'da Carlo Holse 55. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 34 yaptı ve 15. sıraya yükseldi. Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada kaldı.


Alanyaspor'da kart gören Ui-jo ile Aliti bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.






#Alanyaspor
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