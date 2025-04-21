Mücadeleyi turuncu-yeşilliler, 1-0 kazandı ve beş maç sonra galip geldi. Üç puanı getiren golü 9. dakikada Yusuf Özdemir kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 34 yaptı ve 15. sıraya yükseldi. Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada kaldı.