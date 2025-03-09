Galatasaray, Trendyol Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ve iki maç sonra kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Aliti (K.K) ile 62. dakikada Victor Osimhen attı. Alanyaspor-Galatasaray maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Gain Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray geriden gelerek 2-1 kazandı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Aliti (K.K) ile 62. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü 23. dakikada Tonny Vilhena attı.
Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç, ilk yarı sonunda hakem Yasin Kol'a yaptığı itirazların ardından direkt kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 68'e yükselterek maç fazlasıyla Fenerbahçe'yle arasındaki farkı 7'ye çıkardı. Alanyaspor 31 puanla 13. sırada kaldı.
Aslan, Süper Lig'deki son 27 maçında yenilgi yüzü görmezken iki maç sonra galip geldi. Sarı-kırmızlılar önümüzdeki hafta sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
7' Gabriel Sara'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Przemyslaw Frankowski'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Ertuğrul Taşkıran topu uzaklaştırmayı başardı.
23' Hadergjonaj'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Tonny Vilhena, penaltı noktası gerisinden gelişine yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu Muslera'nın yanından ağlarla buluşturdu: 1-0.
29' Przemyslaw Frankowski'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Gabriel Sara'nın yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta çıktı.
Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç, ilk yarı sonunda hakem Yasin Kol'a yaptığı itirazların ardından direkt kırmızı kart gördü.
50' Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda, Ertuğrul Taşkıran'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak kale önündeki Fidan Aliti'ye çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
61' Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Victor Osimhen, arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Ertuğrul Taşkıran'ın yanından ağlarla buluşturdu: 1-2.
67' Savunmadan seken topu önünde bulan Victor Osimhen'in ceza alanında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında 100. lig maçına çıktı.
Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Alanyaspor maçında 11'de başladı. Morata, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan müsabakanın son dakikalarında yaşadığı sakatlıktan dolayı Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er olmak üzere toplam 5 karşılaşmada forma giyememişti.
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de çıktığı son 25 deplasman mücadelesinde yenilmedi. Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 25 mücadeleden 21 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı.
Galatasaray, Süper Lig'de Corendon Alanyaspor ile yaptığı son 5 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Alanyaspor karşısında son puan kaybını 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 2-2'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmadan üçer puan çıkarmayı başardı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye yükseltti. Mücadelenin 62. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren Osimhen, 21. Süper Lig müsabakasında 17. kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki santrfor, toplamda 23 gole ulaştı.
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, sarı kart cezalısı durumuna düştü. Müsabakanın 90. dakikasında oyuna giren Ahmed, 4 dakika sonra yaptığı faulün ardından hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Sezonun ilk yarısında ikas Eyüpspor'da 6 sarı kart gören Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı takımda ikinci kez sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Ahmed, ligin 28. haftasındaki Onvo Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.