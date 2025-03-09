23' Hadergjonaj'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Tonny Vilhena, penaltı noktası gerisinden gelişine yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu Muslera'nın yanından ağlarla buluşturdu: 1-0.

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Alanyaspor maçında 11'de başladı. Morata, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan müsabakanın son dakikalarında yaşadığı sakatlıktan dolayı Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er olmak üzere toplam 5 karşılaşmada forma giyememişti.