Alanyaspor, Süper Lig 26. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Alanya’nın gollerini Jure Balkovec, Oğuz Aydın ve Florent Hadergjonaj kaydetti. Adana Demirspor’un golleri Emre Akbaba ve Yusuf Sarı (2)’dan geldi. Alanyaspor - Adana Demirspor maç özeti haberimizde.