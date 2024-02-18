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Spor

Süper Lig'de unutulmayacak maç! 6 gollü maçta kazanan çıkmadı: Alanyaspor 3-3 Adana Demirspor | ÖZET

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Alanyaspor evinde Adana Demirspor’u konuk etti. Büyük bir çekişmenin yaşandığı maçta kazanan çıkmadı ve 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 20’ Jure Balkovec, 33’ Oğuz Aydın, 67’ Emre Akbaba (pen.), 69’ Yusuf Sarı ve 76’ Florent Hadergjonaj, 90+6' Yusuf Sarı'dan geldi. Alanyaspor bu sonuçla puanını 29’a çıkararak 15. sırada yer aldı. Adana Demirspor ise 32 puanla 10. sıradaki yerini korudu. Alanyaspor - Adana Demirspor maç özetini izlemek ve Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:34 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 15:35 - 18/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 26. haftasında Alanyaspor evinde Adana Demirspor ile 3-3 berabera kaldı.
Trendyol Süper Lig 26. haftasında Alanyaspor evinde Adana Demirspor ile 3-3 berabera kaldı.

Alanyaspor, Süper Lig 26. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Alanya’nın gollerini Jure Balkovec, Oğuz Aydın ve Florent Hadergjonaj kaydetti. Adana Demirspor’un golleri Emre Akbaba ve Yusuf Sarı (2)’dan geldi. Alanyaspor - Adana Demirspor maç özeti haberimizde.

ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ

Alanyaspor - Adana Demirspor maç özetini izlemek için

ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ SONUCU

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SÜPER LİG 26. HAFTA TOPLU SONUÇLARI

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI








#Alanyaspor
#Adana Demirspor
#Süper Lig
23 dakika önce
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