Trendyol Süper Lig 26. haftasında Alanyaspor evinde Adana Demirspor ile 3-3 berabera kaldı.
Alanyaspor, Süper Lig 26. haftasında evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı. Alanya’nın gollerini Jure Balkovec, Oğuz Aydın ve Florent Hadergjonaj kaydetti. Adana Demirspor’un golleri Emre Akbaba ve Yusuf Sarı (2)’dan geldi. Alanyaspor - Adana Demirspor maç özeti haberimizde.
ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ
ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ
ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ SONUCU
ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ SONUCU
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SÜPER LİG 26. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
SÜPER LİG 26. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
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23 dakika önce