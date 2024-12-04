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Alanyaspor kupada farklı turladı

Alanyaspor kupada farklı turladı

15:014/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
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Alanyaspor
Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Alanyaspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u sahasında 4-1 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Alanyaspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.


Alanyaspor, sahadan 4-1 galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.


Galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Nicolas Janvier, 15. dakikada Jure Balkovec, 27. dakikada Rony Lopes ve 80. dakikada Arda Usluoğlu kaydetti.


Fethiyespor'un tek golünü 84. dakikada Mehmet Kaan Türkmen attı.


Bu sonucun ardından Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.


ALANYASPOR - FETHİYESPOR MAÇ ÖZETİ

Alanyaspor - Fethiyespor maçının özetini izlemek için


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR SONUÇLARI


#Alanyaspor
#Fethiyespor
#Ziraat Türkiye Kupası

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