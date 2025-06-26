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Alanyaspor ilk transferini gerçekleştirdi

Alanyaspor ilk transferini gerçekleştirdi

18:3826/06/2025, Perşembe
AA
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İbrahim Kaya
İbrahim Kaya

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Yeşil-turunculu ekip, Bandırmaspor'un sol kanat oyuncusu İbrahim Kaya'yı kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, TFF 1'inci Lig takımı Bandırmaspor'un sol kanat oyuncusu İbrahim Kaya'yı 4 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.


Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve futbolcu İbrahim Kaya katıldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Bandırmaspor'un başarılı oyuncusu İbrahim Kaya'mızı kadromuza kattık. Çok iyi bir sezon geçirdi. Kulübüne çok da katkı sağladı. İnşallah daha fazlasını Alanyaspor kulübüne sağlayacaktır. Biz buna inanıyoruz zaten. İnşallah burada performansının Süper Lig'de üzerine daha koyarak devam edeceğine inanıyoruz. Hem İbrahim'i hem de kulübümüzü tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin" dedi.


4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

İbrahim Kaya, kendisini turuncu-yeşilli renklere bağlayan 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Törenin ardından futbolcu ve başkan, basın mensuplarına birlikte poz verdi.




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