Alanyaspor ilk transferini gerçekleştirdi

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve futbolcu İbrahim Kaya katıldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Bandırmaspor'un başarılı oyuncusu İbrahim Kaya'mızı kadromuza kattık. Çok iyi bir sezon geçirdi. Kulübüne çok da katkı sağladı. İnşallah daha fazlasını Alanyaspor kulübüne sağlayacaktır. Biz buna inanıyoruz zaten. İnşallah burada performansının Süper Lig'de üzerine daha koyarak devam edeceğine inanıyoruz. Hem İbrahim'i hem de kulübümüzü tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin" dedi.