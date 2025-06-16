Brezilyalı teknik adam Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz yaz Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'un başına geçen Alex, Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı. Ocak ayında yollar ayrılırken, kırmızı-beyazlı ekiple ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.





Brezilya'da nisan ayında başlayan Serie B'de Operario PR, 12 maçta 14 puan topladı ve 15. sırada bulunuyor.





ALEX DE SOUZA TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

São Paulo U20 (2021-2022)

Alex, São Paulo'dan önce yaklaşık iki yılını nerede ve nasıl koç olunacağını düşünerek geçirdi. Göreve başlamadan önce ise profesyonel A takımlardan teklif aldığını ancak U20 takımından başlayarak oyuncu geliştirmeye odaklandığını belirtti.





Alex, teknik direktör olarak ilk resmî maçına 26 Haziran 2021 tarihinde Atletico PR U20 takımı karşısında çıktı. Bu maçı São Paulo U20 ekibi 1-0 kazandı. Alex, teknik direktör olarak çıktığı hemen hemen ilk 10 maçını yenilgisiz bir şekilde tamamladı. 23 Ağustos 2021 tarihinde oynanan Palmeiras U20 derbisini 4-2 kazandı. São Paulo U20 takımı, Brezilya'nın en üst düzey liglerinden olan CBF Brasileiro U20'de 19 maçta 10 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak ligi 4. sırada tamamladılar.





A takımı teknik direktörü olan Hernán Crespo, Alex'i Brezilya'nın São Paulo eyaletindeki en iyi profesyonel ligi olan Paulista U20'ye katılması için görevlendirdi. 4 Ağustos 2021'de São Paulo U20 takımı, Paulista U20'deki ilk maçında Osasco Audax U20 karşısında 4-1'lik galibiyet aldı. İkinci maçlarında ise Sport Club Brasil U20 takımı karşısında 6-0'lık bir skor elde ettiler. Bu Alex'in teknik direktör olarak bir maçta aldığı en net skor oldu. 17 Eylül 2021'de Sport Club Brasil U20 karşısında oynanan maçta 12-1 kazandılar. Bu skor, 20 yaş altı liglerde en farklı skor olarak tarihe geçti. Alex, bu maçla birlikte hem kendi gol rekorunu, hem de lig rekorunu egale etti. São Paulo takımı, 10 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ligi şampiyon tamamladılar.





5 Ocak 2022'de São Paulo U20 takımı, Sao Paulo Gençlik Kupası'ndaki ilk maçında CSE U20 karşısında 2-0 kazandı. Alex'in takımı, gruptaki 3 maçına da kazanıp grubu lider olarak tamamlayarak yarı finale kadar yükseldiler. Yarı finalde ise Palmeiras'a 1-0 kaybederek elendiler. Maçın sonlarına doğru bıçaklı bir taraftar sahaya atlamış, oyun bir süre durmuştur.





Sözleşmesinin sonuna gelen teknik direktör, U20 ekibinin Gençlik Kupası'na hazırlanması için São Paulo takımı ile yollarını ayırdı. Takımın başında 88 maçta görev yapan Alex de Souza, 51 galibiyet, 18 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı. 2021 ve 2022 sezonlarında %65 başarı elde etti.





Avaí FC (2022-2023)

16 Kasım 2022 tarihinde Série B ekiplerinden Avaí FC takımı ile anlaşmaya vardığını duyurmuştur. Alex yönetimindeki Avaí takımı, Campeonato Catarinense kupasında ilk maçına 14 Ocak 2023'te Chapecoense AF karşısında çıktı. Bu maç Avaí'nin 2-0 mağlubiyetiyle sonuçlandı. Avaí takımı, 11 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak çeyrek finale çıktı. Criciúma EC takımına penaltılarda yenilip kupaya veda ettiler.





15 Nisan 2023'te Brezilya Série B'ye başlayan takım ilk 4 haftada 3 mağlubiyet, sadece 1 galibiyet alabildi. Alex'in istenilen performansı bir türlü verememesi ve alınan kötü sonuçlar, 4 Mayıs 2023'te Avaí takımının Alex de Souza ile yollarını ayırmasına sebep oldu. Alex liderliğindeki Avaí, 18 resmî maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi aldı.





Antalyaspor (2024-2025)