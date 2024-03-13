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Spor

Alexander Blessin gözdağı verdi: 'Asla bitti diyemem'

Fenerbahçe ile karşılaşacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'da teknik direktör Alexander Blessin ve futbolculardan Charles Vanhoutte düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Blessin, "Açıkça konuşmak gerekirse oyuncularıma anın tadını çıkarmalarını söyledim. Bir antrenör olarak asla bitti diyemem. Değişiklikler olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

21:49 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:49 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Teknik direktör Alexander Blessin
Teknik direktör Alexander Blessin

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'da teknik direktör Alexander Blessin ve futbolculardan Charles Vanhoutte düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Teknik direktör Alexander Blessin şöyle konuştu:

'Hazır olacağını düşünüyorum'

"Kevin'in en azından 1-2 haftası var, koşulara başladı ama ağrıları var. Noah kendisini daha iyi hissediyor. Yakın tarihte hazır olacağını düşünüyorum. Ros'un da ağrıları var”


'Asla bitti diyemem'

"Açıkça konuşmak gerekirse oyuncularıma anın tadını çıkarmalarını söyledim. Bir antrenör olarak asla bitti diyemem. Değişiklikler olmak zorunda. Aralarında cezalı olan, sakat olanlar var. Antrenmandaki sonuca bakarak yarınki kadroyu belirleyeceğim"


Orta saha oyuncusu Charles Vanhoutte'nin açıklamaları ise şöyle:

'Defansla kazandığını düşünüyorum'

"Her zaman inancımız var. Yarın sahaya çıkarak güzel bir performans orta koyarak iyi bir maç sergileyeceğimize inanıyoruz. Detayların çok önemli olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bize karşı defansla kazandığını düşünüyorum"


Kadıköy atmosferi

"Bir futbolcu için her zaman güzel bir duygu. Takımımızın bu tür taraftarlara alışık olduğunu düşünüyorum. Bununla başa çıkabileceğimizi düşünüyorum"








#Union Saint-Gilloise
#Fenerbahçe
#Alexander Blessin
#UEFA Konferans Ligi
39 dakika önce
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