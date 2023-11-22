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Spor

Almanya'ya lider gidiyoruz: Galler 1-1 Türkiye

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlıların tek golünü 70.dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı kaydetti. A Milli Takım, bu sonuçla birlikte grubu lider tamamlayarak kura çekimine 2. torbadan katılma hakkı kazandı.

00:35 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:45 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tarihimizde ilk kez lider olarak Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz.

Tarihimizde ilk kez lider olarak Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) son maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kaldı.


Karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin tek golü 70.dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı kaydetti. Galler'in golünü ise 7. dakikada Williams attı.


Türkiye, bu sonuçla birlikte gruptan D Grubunu lider olarak tamamladı.


Ay-yıldızlılar, 2 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Almanya'nın Hamburg kentinde çekilecek kura çekimine 2. torbadan katılacak.





Galler, Williams'ın golüyle öne geçti: 1-0


Yusuf Yazıcı penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-1


Uğurcan Çakır sakatlandı

A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi ve kaptanlarından Uğurcan Çakır, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı. Galler'in kullandığı kornerde Ben Davies'in faul yaptığı Uğurcan, sakatlandı. Tedavisinin ardından bir süre daha oyuna devam eden tecrübeli kaleci, 33. dakikada yerini Altay Bayındır'a bıraktı.


Milliler, 7 kez 2'nci sırada kaldı

1960 ve 1964'te çift maç üzerinden oynanan eleme karşılaşmalarında rakiplerine boyun eğerek finallere katılamayan A Milli Futbol Takımı, 1968'de grubunu 4'üncü; 1972 ve 1976'da 3'üncü; 1980'de 2'nci; 1984, 1988 ve 1992'de 4'üncü; 1996, 2000, 2004, 2008 ve 2012'de 2'nci; 2016'da 3'üncü; 2020'de 2'nci olarak elemeleri tamamlamıştı. Milliler, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde elde ettiği liderlikle tarihinde ilk kez elemeleri birinci sırada tamamlayarak finallere gidecek.


Vincenzo Montella ile galibiyet serisi sona erdi

Türkiye'nin İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

A Milli Takım, Montella yönetiminde ilk kez bir maçını kazanamadı. Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adam yönetiminde oynadığı 4 maçta 9 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.


Galler ile 2. beraberlik

A Milli Futbol Takımı, Galler ile oynadığı 9. maçta 2. beraberliğini aldı. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.










#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
#Galler
#Türkiye
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