SÜPER LİG

Alpaslan Öztürk taraftarı ikiye böldü

Göztepe'nin başarılı futbolcusu Alpaslan Öztürk'ün "Büyük kulüplerde oynamak isterim" açıklaması sarı-kırmızılı bazı taraftarların tepkisini çekti.

Haber Merkezi DHA
26 yaşındaki futbolcunun Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

26 yaşındaki futbolcunun Göztepe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin deneyimli oyuncusu Alpaslan Öztürk'ün açıklamaları taraftarı ikiye böldü. Hedefleri hakkında konuşan Alpaslan'ın, "İleriye dönük planlarım var. Büyük kulüplerde oynamak isterim, sonra hedefim Avrupa" ifadeleri Göztepeli futbolseverlerin tepkisini çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarların büyük kısmı sosyal medya üzerinden Alpaslan'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Göztepeliler, Alpaslan'ın kulübün değerini bilmediğini savundu. Taraftarlar, "Göztepe zaten büyük bir camia. Burada durmak istemeyeni zorla tutmayız. İstanbul sevdası olanla yola devam edilmemeli" şeklinde mesajlar gönderdi.

Bazı taraftarlar ise, Alpaslan'ın profesyonel futbol yaşantısı olduğunu ve başka kulüplere gitmek istemesini doğal karşıladıklarını bildirdi.

Sezon sonunda görüşme yapılacak

Göztepe ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alpaslan Öztürk için Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in devrede olduğu iddia edildi. Kulüplerin sezon sonunda başkan Mehmet Sepil'le masaya oturmaya hazırlandığı vurgulandı.

  • Asıl mevkisi orta saha olan 26 yaşındaki oyuncu özellikle bu sezon stoperde görev yaptı. Süper Lig'de 18 karşılaşmaya çıkan Alpaslan 1308 dakika sahada kalıp 3 kez fileleri sarstı.

Alpaslan Öztürk Fenerbahçe sorusuna cevap verdi: Neden olmasın!
Alpaslan Öztürk Fenerbahçe sorusuna cevap verdi: Neden olmasın!

Göztepeli Alpaslan Öztürk, hayalinin büyük takımlarda ve Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi. Koronavirüs nedeniyle evinden TRT Spor canlı yayına bağlanan 26 yaşındaki futbolcu, evde geçen günlerini ve ileriye dönük hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu."Psikolojik olarak zor bir süreçten geçiyoruz"Çocuklarıyla evde vakit geçirdiğini vurgulayan Alpaslan Öztürk, kulübün gönderdiği idman programını uygulamaya çalıştığını söyledi. Koronavirüse karşı aldıkları önlemlerle ilgili de konuşan genç oyuncu "Evde kolonya ve dezenfektanla geziyoruz. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçiyoruz" dedi. Alpaslan Öztürk, milli takım ile ilgili sorulan soruya ise "Milli takıma girmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım ve gireceğime de inanıyorum" şeklinde cevap verdi. "İstanbul takımları da olabilir ama öncelik Avrupa"Göztepe'nin defans oyuncusu kulüp bazında da hedefini açıkladı. Takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu belirten Alpaslan "Genç bir Türk futbolcusu olarak hedeflerim arasında daha ileriye dönük Avrupa var. Büyük takımlarda oynamak isterim, tabi Göztepe de büyük bir takım ancak ailem ve çocuklarım İstanbul'da yaşıyor bütün düzenim orada o yüzden İstanbul takımları da olabilir ama öncelik Avrupa" dedi. Fenerbahçe'nin teklifiFenerbahçe'den de teklif aldığı hatırlatılan defans oyuncusu, "İki tarafında mutlu olabileceği bir noktada birleşilirse neden olmasın. Ben Göztepe'yi de yüzüstü bırakmak istemem. Onların da mutlu olacağı şekilde gerçekleşirse güzel olur" ifadelerini kullandı.

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