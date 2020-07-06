SÜPER LİG

Alpay Çelebi Kayserispor'dan ayrıldı Beşiktaş'a dönüyor

Alpay Çelebi ayılığı açıkladı: Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş’tan kiralık olarak Kayserispor kadrosunda bulunan Alpay Çelebi, takımdan ayrıldığını duyurdu. Sakatlığı nedeniyle sarı-kırmızılı takımda sadece 5 dakika forma giyebilen genç oyuncu, "Maalesef istediğimi yapamadım, Her şey için teşekkür Kayserispor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Alpay, 5 Ağustos 2019'da Kayserispor'a imza atmıştı.

Alpay, 5 Ağustos 2019'da Kayserispor'a imza atmıştı.

Sezon başında Beşiktaş’tan kiralık olarak transfer edilen Alpay Çelebi, Kayserispor’dan ayrıldığını açıkladı.

21 yaşındaki stoper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef istediğimi yapamadım. Bu süreçte desteğini esirgemeyen başkanımız Berna Gözbaşı ve tüm Kayserispor taraftarlarına teşekkür ederim. İnşallah hak ettiğimiz yerde kalırız. Kalan maçlarda başarılar. Kendinize çok iyi bakın. Her şey için teşekkür Kayserispor" ifadelerini kullandı.

Çapraz bağları kopmuştu

Alpay Çelebi, sezon başında Beşiktaş’tan kiralık olarak transfer edilmiş ve ligin ilk haftasında Kayseri’de oynanan Alanyaspor maçının henüz 5. dakikasında çapraz bağlardan sakatlanıp sezonu kapatmıştı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Taraftarlardan Hüseyin Çimşir'e: Allah için b...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.