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Alperen Şengün geceye damga vurdu

Alperen Şengün geceye damga vurdu

10:2614/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
IHA
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Alperen Şengün maçın son anlarında harika bir smaca imza attı.
Alperen Şengün maçın son anlarında harika bir smaca imza attı.

NBA’de Houston Rockets’ın evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers’ı 111-103 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 13 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 4 blok ve 1 top çalmayla oynadı.

NBA’de normal sezon 11 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers, Wells Fargo Center’da karşılaştığı Philadelphia 76ers’ı 114-106 yenerek NBA tarihinde sezona 13’te 13 ile başlayan 6. takım oldu. Cleveland’da Darius Garland 25 sayı, 6 asist ve Donovan Mitchell da 23 sayı, 13 ribaund ile oynayarak galibiyette ön plana çıktı. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Philadelphia’da ise Kelly Oubre 20 sayı, 6 ribaund ve Caleb Martin de 18 sayı, 7 ribaund ile katkı verdi.




Alperen Şengün'den 'double double'

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk ettiği Los Angeles Clippers’ı 111-103 ile mağlup etti ve 8. galibiyetini kazandı. Houston’da Alperen Şengün, 30 dakika süre aldığı maçta 13 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 4 blok ve 1 top çalmayla mücadele ederken, Jalen Green 21 sayı, 7 ribaund ve Amen Thompson ile Tari Eason de 18’er sayı ile oynadı. Ligdeki 6. yenilgisini alan Clippers’ta ise James Harden 19 sayı, 7 asist ve Terance Mann de 17 sayı, 7 ribaund ile maçı tamamladı.



NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 94 - Indiana Pacers: 90

New York Knicks: 123 - Chicago Bulls: 124

Oklahoma City Thunder: 106 - New Orleans Pelicans: 88

Brooklyn Nets: 114 - Boston Celtics: 139

Philadelphia 76ers: 106 - Cleveland Cavaliers: 114

Milwaukee Bucks: 127 - Detroit Pistons: 120

San Antonio Spurs: 139 - Washington Wizards: 130

Houston Rockets: 111 - Los Angeles Clippers: 103

Portland Trail Blazers: 106 - Minnesota Timberwolves: 98

Los Angeles Lakers: 128 - Memphis Grizzlies: 123

Sacramento Kings: 127 - Phoenix Suns: 104



#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets
#Los Angeles Clippers

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