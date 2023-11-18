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Spor

Altay Bayındır'a fırsat doğdu

Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında sakatlandı. Onana’nın durumunun ciddi olması halinde Galatasaray müsabakasında kaleyi Altay Bayındır'ın koruması bekleniyor.

13:38 - 18/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 14:04 - 18/11/2023 Cumartesi
IHA
Altay Bayındır Manchester United'da henüz hiç süre almadı.

Altay Bayındır Manchester United'da henüz hiç süre almadı.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi İngiliz ekibi Manchester United’ın kalecisi Andre Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu’nda oynanan Kamerun-Mauritius müsabakasında sakatlık yaşadı. Addüktör kasında gerilme yaşadığı belirtilen Onana, mücadelenin 82. dakikasında yerini Fabrice Ondoa’ya bıraktı. 27 yaşındaki kalecinin durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.


Manchester ekibi, 26 Kasım Pazar günü ligde Everton ile karşılaşacak. 3 gün sonra ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İstanbul’da Galatasaray ile mücadele edecek Manchester United’da, Onana’nın yerine milli kaleci Altay Bayındır’ın kaleyi devralması bekleniyor.







#Manchester United
#Altay Bayındır
#Onana
1 saat önce
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