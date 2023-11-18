Altay Bayındır'a fırsat doğdu

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, Türkiye’deki en büyük derbinin Galatasaray-Fenerbahçe maçı olduğunu belirterek, "Beşiktaş ile oynadığımız maçlar da büyük maçlardı ama Galatasaray farklıydı ve o atmosferi çok seviyordum" dedi.