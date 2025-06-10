Altay'da futbolcular ödeme bekliyor

Yönetim, Kurban Bayramı öncesi takımın tecrübeli oyuncularıyla bir araya gelerek ödeme planlarını sundu. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda kadroyu korumayı hedefleyen kurmaylar bayram sonrası futbolculara bir miktar ödeme yapma sözü verdi. Kurmayların altyapıdan yetişen gençlerle de masaya oturup yeni sezon için ödeme takvimi sunacağı bildirildi.

Siyah-beyazlı yönetimin oyunculara geçmiş alacaklarının bir kısmını nakit olarak ödeyeceği, kalan kısımların taksitler halinde ödeneceği ifade edildi. İzmir temsilcisinde futbolculara ödeme yapılmaması halinde bazı isimlerin takımdan ayrılabileceği kaydedildi. Altay'da şimdiye kadar 5 futbolcu alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderdi. Yönetim sadece İsa Toygar'ın 37 bin TL'lik alacağını kapatırken; Kuban, Arda, Yusuf ve Sefa'ya acil ödeme yapılması gerekiyor. Öte yandan kulüpte bir süredir personel maaşlarının da ödenmediği öğrenildi.