2.LİG

Amedsporlu Mansur Çalar'a soruşturma

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun şikayeti üzerine rakip takımın futbolcusu Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Sakaryasporlu futbolcular, maç sonu karakola giderek kendilerine saldıran Mansur Çalar'dan şikayetçi olmuştu.

Sakaryasporlu futbolcular, maç sonu karakola giderek kendilerine saldıran Mansur Çalar'dan şikayetçi olmuştu.

Hafta sonu Diyarbakır Stadı'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcu, Huzur Polis Merkezi'ne başvurarak rakip takımın oyuncusu Mansur Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

"Hakem üst araması yapmadı"

Sakaryasporlu futbolculardan Hacı Ömer Doğru, polis merkezindeki ifadesinde, "Maçın ilk yarısı bittiği anda soyunma odasına doğru yöneldiğimde 72 sırt numaralı Mansur Çalar yanıma geldi, küfrederek hakarette bulundu. Elindeki sivri bir cismi yüzüme sürterek yaralanmama sebep oldu. Bunun üzerine cisim olduğunu maçın hakemi Ferhat Kestalıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı" beyanında bulundu.

"Hepinizi çizeceğim" dedi

Ferhat Yazgan da "Maçın ilk dakikalarıydı. 72 sırt numaralı Mansur Çalar yanımdan geçerken elinde bir cisimle boyun bölgeme sürterek yaralanmama sebep oldu. Elindeki sivri uçlu bir cismi bana göstererek, 'Hepinizi çizeceğim' dedi" diyerek şikayetçi oldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, futbolcu Çalar hakkında soruşturma başlatıldı.

Amedspor-Sakaryaspor maçında olay: Sahaya kesici aletle çıktı
Amedspor-Sakaryaspor maçında olay: Sahaya kesici aletle çıktı

TFF 2. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'in sahasında Sakaryaspor'u konuk ettiği maç öncesi, ısınma hareketleri sırasında iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Mücadelenin hakemi Ferhat Kestanlıoğlu yaşanan olayların ardından Ferhan Amedspor'dan Muhlis'e ve Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu'na maç başlamadan önce kırmızı kart gösterdi.Gergin başlayan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ererken, maçın ardından Sakaryasporlu futbolcu Ferit Erişçi yaşanan olaylara tepki gösterdi. Amedsporlu futbolcunun sahaya kesici aletle çıktığını ifade eden Erişçi, takım arkadaşlarının vücudundaki yaraları gösteren fotoğrafları, "Bunları futbolcu diye sahaya çıkaran TFF, bunları umarım görürsünüz. Adam sahaya kesici cisimle çıkıyor. Futbolun en büyük yüz karasısın Amedspor" ifadeleriyle paylaştı.İşte Amedspor maçı sonrası Sakaryasporlu futbolcuların son halleri;Maç başlamadan 2 kırmızı kart çıktı

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