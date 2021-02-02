Spor İdmanlara çıkmayan Suat Kayaya noter tespiti
2.LİG

İdmanlara çıkmayan Suat Kaya'ya noter tespiti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'un başkanı Ramazan Kaçar, antrenmanlara çıkmadığı gerekçesiyle noter tespiti yaptırdıkları teknik direktör Suat Kaya'nın sözleşmesini tek taraflı feshedeceklerini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Suat Kaya ile 12 Ocak'ta 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
Suat Kaya ile 12 Ocak'ta 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ramazan Kaçar yaptığı açıklamada, kulübün ana sponsorluğunu üstlenen Şahin Kırbıyık Holding vasıtasıyla takıma kazandırılan teknik direktörler Suat Kaya'ya, söz konusu holdingle sponsorluk anlaşmasının sona ermesinin ardından ulaşamadıklarını ileri sürdü.

"Onlar yoksa ben de yokum"


Suat Kaya ile telefonla yaptıkları görüşmelerde "Kırbıyık Holding sponsorluğunda Serik Belediyespor'a geldim. Onlar yoksa ben de yokum. Etik olarak da olması gereken budur" diye yanıt aldıklarını iddia eden Kaçar, şöyle konuştu:

  • "Hocamızla yapılan sözleşmenin maddi yükümlülüklerini sponsorumuz karşılayacaktı. Ciddi bir de tazminat miktarı koymuşlar. O yüzden hocamız ısrarla bu tazminatı almak istiyor. O günden sonra hocamız kayboldu. Hocamızla görüşemedik. Antrenmanlara gelmiyor, maçlara çıkmıyor. Noter çağırıp tespit yaptırdık. Kendisi raporlu olduğunu iddia ediyor. Ben, raporlu olduğunu bilmiyorum. Kulübe ulaşmış bir yazı, tebligat yok. O yüzden sözleşmesini tek taraflı olarak feshedeceğiz."

Suat Kaya'nın yeni takımı belli oldu
SPOR
Suat Kaya'nın yeni takımı belli oldu

Yeni teknik direktör Engin Korukır

Kaçar, bundan sonraki süreçte teknik direktör Engin Korukır'ı takımın başına getireceklerini ifade ederek, "1. Amatör ligde bir takım değiliz. İkinci ligde ciddi bir pozisyondaki bir takımız. Elbette ki bir hoca bulmamız lazımdı" diye konuştu.

Kulüpte futbolculara ödeme yapılmadığı iddialarına da değinen Kaçar, geçen hafta kadro dışı kalan futbolcular dahil tüm takıma ciddi ödemeler yaptıklarını kaydetti.

Teknik direktör Engin Korukır
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