Dünyanın en genç kulüp başkanı koronavirüse yakalandı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün koronavirüse yakalandı.

Dünyanın en genç kulüp başkanı unvanına sahip 21 yaşındaki Aygün’ün testinin pozitif çıkmasıyla ilgili GMG Kastamonuspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Başkanımız Enes Ege Aygün’ün Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başlamış olup, kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Kastamonuspor'un 22 yaşındaki genç başkanı Enes Ege Aygün: "Hayalimiz Kastamonu'da Şampiyonlar Ligi akşamı" pic.twitter.com/Uyd1D1v9Bq — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 18, 2020