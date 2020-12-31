2.LİG

2. Lig maçında ortalık karıştı, futbolcular birbirine girdi

Antalya'da Serik Belediyespor ile Kırşehir Belediyespor arasında oynanan karşılaşma sonrası arbede yaşandı. İki takım futbolcuları ve bazı yöneticilerin de karıştığı arbedeyi polis güçlükle önledi.

Haber Merkezi DHA
İki takım futbolcuları arasında maç sonu kavga çıktı.

İki takım futbolcuları arasında maç sonu kavga çıktı.

Fotoğraf: Namık Kemal KILINÇ

2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Kırşehir Belediyespor karşılaştı. Serik temsilcisinin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maç sonrası arbede yaşandı. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından soyunma odasına giden Kırşehir Belediyesporlu kaleci Ahmet Sabri Fener, geri dönerek Serik Belediyespor takım kaptanı Sinan Kalaycı ve Abdulsamet Burak'ın üzerine yürüdü. Bunu gören Kırşehir Belediyesporlu diğer futbolcu ve teknik heyet de olaya dahil oldu. Serik Belediyesporlu oyuncuların da karışmasıyla bir anda büyüyen gerginlik nedeniyle futbolcular birbirine girdi. Bu sırada şeref tribününde oturan Kırşehir Belediyespor Kulübü'nün bazı yöneticileri de hakem ve Serik Belediyespor yönetimine tepki göstererek, küfür etti.

Sahada yaşanan gerginlik protokol tribününe taşındı.
Sahada yaşanan gerginlik protokol tribününe taşındı.
DHA

Araya giren polis önce Serik Belediyesporlu takım, teknik heyet ve yöneticileri stattan çıkarıp, uzaklaştırdı. Daha sonra Kırşehir Belediyespor takım ve yöneticilerini güvenlik kordonu altında ilçe çıkışına kadar götürüldü.

Öte yandan Kırşehir Belediyesporlu futbolcular tarafından soyunma odasındaki tuvalet kapıları, lavabolar, ayna ve muslukların kırılarak zarar verildiği belirlendi.

Soyunma odasında maddi hasar oluştu.
Soyunma odasında maddi hasar oluştu.
DHA

Fenerbahçe maçında duvarları yumruklayıp elini kırdı, kadro dışı kaldı
Fenerbahçe maçında duvarları yumruklayıp elini kırdı, kadro dışı kaldı

Ligin 11. haftasında Denizlispor'un Fenerbahçe'ye yenildiği maçın ardından sağ elinde kırık oluştuğu açıklanıp, sahalardan 4 hafta uzak kalacağı belirtilen Oğuz Yılmaz, kadro dışı kaldı. Oğuz'un Fenerbahçe maçının devre arasında oyundan alınmasına tepki göstererek soyunma odasında duvarları yumrukladığı ortaya çıktı. Eli bu yüzden kırılan futbolcunun tedavisine başlanırken, yeşil-siyahlı ekipten konuya ilişkin açıklama yapıldı.Tedavisinin ardından U19 takımı ile çalışacakOğuz Yılmaz'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Fenerbahçe karşılaşması devre arasında teknik ekibimizin kararı doğrultusunda oyundan çıkan futbolcumuz Oğuz Yılmaz, bu karara sinirlenerek profesyonellik dışı hareketlerde bulunmuş ve sonucunda el kemiğini kırmıştır. Kendisine ve kulübümüze yakışmayan bu disiplinsiz davranışı nedeniyle bugünden itibaren süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Futbolcumuz, tedavi sürecinin sona ermesinin ardından U19 takımımız ile birlikte çalışmalarına devam edecektir" denildi.Altay Bayındır Denizli deplasmanında duvar oldu: 10 kişi kalan Fenerbahçe kazandı

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