Suat Kaya'nın yeni takımı belli oldu

2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, teknik direktör Suat Kaya ile sözleşme imzaladı.

Takımı play-of’a yükseltmek için çaba göstereceklerini söyleyen Suat Kaya, “Serik Spor’un ilk yarıdaki bütün maçlarını diğer takımları takip ettiğimiz gibi ettik. Güzel ve başarılı bir şekilde başlamışlardı. Yönetim olarak hoca değişikliğine gitmek istediler sanıyorum o yüzden de beni aradılar. Daha önceden de yaptığımız gibi diğer takımlarda, Serik Belediyespor’u da bu sene play-off’a yükseltmek için çaba göstereceğiz” diye konuştu.

"Alacağımız sonuçlarla taraftarı mutlu etmeyi hedefliyoruz"

Sezondaki hedeflerinden bahseden Suat Kaya, “Her gittiği yerde hocaların hedefleri aynıdır. Oraya güç katmak, bulunduğu yerden yukarı taşımak. Başkan çok samimi ve çok iyi bir insan. Sadece burada kalmak istemiyor. Daha yukarıyı hedefliyor. Böyle bir gücü arkanıza aldığınız zaman size sadece çalışmak ve patronunuzu memnun etmek kalıyor hedefimiz bu. Taraftarlar zaten tribünlere gelemiyorlar bundan dolayı bir acı içerisindeler. En azından alacağımız sonuçlarla taraftarı mutlu etmeyi hedefliyoruz” dedi.