2.LİG

Suat Kaya'nın yeni takımı belli oldu

Serik Belediyespor Kulübü, Galatasaray'ın efsane oyuncularından Suat Kaya’yı takımın teknik direktörlüğüne getirdi.

Haber Merkezi İHA
Suat Kaya yeni takımının atkısıyla poz verdi.

Suat Kaya yeni takımının atkısıyla poz verdi.

Fotoğraf: Namık Kemal KILINÇ

2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, teknik direktör Suat Kaya ile sözleşme imzaladı.

Takımı play-of’a yükseltmek için çaba göstereceklerini söyleyen Suat Kaya, “Serik Spor’un ilk yarıdaki bütün maçlarını diğer takımları takip ettiğimiz gibi ettik. Güzel ve başarılı bir şekilde başlamışlardı. Yönetim olarak hoca değişikliğine gitmek istediler sanıyorum o yüzden de beni aradılar. Daha önceden de yaptığımız gibi diğer takımlarda, Serik Belediyespor’u da bu sene play-off’a yükseltmek için çaba göstereceğiz” diye konuştu.

Suat Kaya ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Suat Kaya ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
DHA

"Alacağımız sonuçlarla taraftarı mutlu etmeyi hedefliyoruz"

Sezondaki hedeflerinden bahseden Suat Kaya, “Her gittiği yerde hocaların hedefleri aynıdır. Oraya güç katmak, bulunduğu yerden yukarı taşımak. Başkan çok samimi ve çok iyi bir insan. Sadece burada kalmak istemiyor. Daha yukarıyı hedefliyor. Böyle bir gücü arkanıza aldığınız zaman size sadece çalışmak ve patronunuzu memnun etmek kalıyor hedefimiz bu. Taraftarlar zaten tribünlere gelemiyorlar bundan dolayı bir acı içerisindeler. En azından alacağımız sonuçlarla taraftarı mutlu etmeyi hedefliyoruz” dedi.

2. Lig maçında ortalık karıştı, futbolcular birbirine girdi
2. Lig maçında ortalık karıştı, futbolcular birbirine girdi

2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Kırşehir Belediyespor karşılaştı. Serik temsilcisinin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maç sonrası arbede yaşandı. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından soyunma odasına giden Kırşehir Belediyesporlu kaleci Ahmet Sabri Fener, geri dönerek Serik Belediyespor takım kaptanı Sinan Kalaycı ve Abdulsamet Burak'ın üzerine yürüdü. Bunu gören Kırşehir Belediyesporlu diğer futbolcu ve teknik heyet de olaya dahil oldu. Serik Belediyesporlu oyuncuların da karışmasıyla bir anda büyüyen gerginlik nedeniyle futbolcular birbirine girdi. Bu sırada şeref tribününde oturan Kırşehir Belediyespor Kulübü'nün bazı yöneticileri de hakem ve Serik Belediyespor yönetimine tepki göstererek, küfür etti.Araya giren polis önce Serik Belediyesporlu takım, teknik heyet ve yöneticileri stattan çıkarıp, uzaklaştırdı. Daha sonra Kırşehir Belediyespor takım ve yöneticilerini güvenlik kordonu altında ilçe çıkışına kadar götürüldü.Öte yandan Kırşehir Belediyesporlu futbolcular tarafından soyunma odasındaki tuvalet kapıları, lavabolar, ayna ve muslukların kırılarak zarar verildiği belirlendi.Fenerbahçe maçında duvarları yumruklayıp elini kırdı, kadro dışı kaldı

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