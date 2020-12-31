Batuhan Karadeniz fırtınası: Artık attığı gollerle konuşuluyor
2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon forması giyen Batuhan Karadeniz, performansıyla takımının başarısında başrolü oynadı. Bu sezon toplam 17 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 12 gol atma başarısı gösterdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş altyapısından yetişen ve Türk futbolunun en gezgin futbolcuları arasında yer alan Batuhan Karadeniz, şu sıralarda 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon forması giyiyor.
Kariyerinin 12. farklı takımı olarak Karadeniz ekibine imza atan 29 yaşındaki futbolcu, burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.
15'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 17 maça çıkan Batuhan Karadeniz, takımına 12 gol 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, ligde 2. sırada yer alan Hekimoğlu Trabzon'un bu başarısında önemli pay sahibi oldu.
A Milli Takım'ın golcüsü olması bekleniyordu ama kariyeri başladığı gibi gitmedi. Hemen hemen gittiği her takımda kadro dışı kaldı. İşte Türk futbolunun en büyük 'keşke'lerinden biri olan Batuhan Karadeniz'in hikayesi pic.twitter.com/HkwLXYU5DY
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