Batuhan Karadeniz fırtınası: Artık attığı gollerle konuşuluyor

Beşiktaş altyapısından yetişen ve Türk futbolunun en gezgin futbolcuları arasında yer alan Batuhan Karadeniz, şu sıralarda 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon forması giyiyor.

Kariyerinin 12. farklı takımı olarak Karadeniz ekibine imza atan 29 yaşındaki futbolcu, burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

15'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 17 maça çıkan Batuhan Karadeniz, takımına 12 gol 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, ligde 2. sırada yer alan Hekimoğlu Trabzon'un bu başarısında önemli pay sahibi oldu.

Batuhan Karadeniz'in yıldızlaştığı maçta Hekimoğlu Trabzon turladı Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon’a 3-3 biten 90 dakikanın ardından penaltı atışları sonucunda elenerek kupaya veda etti.Karşılaşmadan dakikalar;10. dakikada kullanılan sol kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte Batuh Karadeniz’in vuruşunda top filelere gitti. 0-112. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahası içerisinde kafayla tamamlayan Kvrzic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-123. dakikada Kvrzic topu ceza sahası içerisinde müsait durumdaki Alibec’le buluşturdu. Alibec’in düzelterek yaptığı vuruşta kaleci Batuhan meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.24. dakikada defansın arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Batuhan Karadeniz topu kaleci İsmail’in üzerinden aşırttı. Kaleye giden topa savunma müdahale edemeyince konuk ekip öne geçti. 1-234. dakikada Hasan Hüseyin’in ceza sahası içerisinde topa elle dokunması sonucu kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın gerisine geçen Batuhan Karadeniz, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti. 1-361. dakikada Kvrzic’in sağ çaprazdan vuruşunda kaleciden dönen topu Emre Demir tamamladı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.83. dakikada Hasan Hüseyin’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kvrzic, önünü boşaltarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-385. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Kanga, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 3-3Batuhan Karadeniz'in golleri;Hes Kablo Kayserispor 0-1 Hekimoğlu Trabzon FK Batuhan Karadeniz 10' pic.twitter.com/aN79y1pTNJ— A Spor (@asporcomtr) November 26, 2020 Hes Kablo Kayserispor 1-2 Hekimoğlu Trabzon FK Batuhan Karadeniz 25' pic.twitter.com/CNWox4vSbC— A Spor (@asporcomtr) November 26, 2020 Hes Kablo Kayserispor 1-3 Hekimoğlu Trabzon FK 34' Batuhan Karadeniz (Pen) pic.twitter.com/kpV2x4qwdz— A Spor (@asporcomtr) November 26, 2020