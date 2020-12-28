2.LİG

2. Lig ekibine haciz şoku: Futbolcular şaştı kaldı

Kardemir Karabükspor Kulübü'nün, 2017 yılında turizm şirketine ödenmeyen borcu nedeniyle biri küçük, biri büyük takım otobüsü ve malzeme taşınan panelvanı haczedildi.

Haber Merkezi İHA
Futbolcular haciz işlemlerini kapı önünde takip etti.

Futbolcular haciz işlemlerini kapı önünde takip etti.

Fotoğraf: IHA

Tarihinde bir dönem UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılan, 10 sezon Süper Lig’de boy gösteren Kardemir Karabükspor, hem ekonomik hem de sportif açıdan kötü günler geçirmeye devam ediyor.

2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Karabükspor tarafından 2015 yılında takımın konaklama, kamp yerleri ve ulaşımını organize eden bir tur şirketine 55 bin TL’lik çek verildi. Son ödeme tarihi 31 Ekim 2017 olan çekin ödenmemesi üzerine tur şirketi tarafından kulübe tebligat gönderildi. Tebligata rağmen borçların ödenmemesi üzerine 104 bin TL’ye çıkan borç için avukatlarını gönderen şirket, Metin Türker Tesisleri’nde kulübe ait olan biri büyük, biri küçük takım otobüsü ile malzeme taşınan panelvanı haczettirdi.

Bazı Kardemir Karabükspor Yönetim Kurulu Üyeleri haciz işlemini yapan avukatlara tepki gösterirken, antrenman öncesi tesiste bulunan futbolcular ise gerçekleşen işlemleri şaşkınlıkla izledi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı polis ekipleri tesis önüne gelerek güvenlik önlemi aldı. İşlemlerin ardından haczedilen araçlar Karabük Yediemin Parkı’na çekildi.

Haczedilen takım otobüsü
Haczedilen takım otobüsü
İHA

"55 bin TL’lik bir borcu dahi ödememişler"


Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Büyüktepe, “Kayseri’den avukat arkadaşlar geldi. 2015 yılında Feridun Tankut, Mustafa Yolbulan yönetimlerine ait. Kayseri’de bir turizm şirketi ile çalışıyordu kulüp. Otel, kamp yerleri, uçak biletleri, kiralık arabaları bu turizm yapıyordu. O döneme ait 31 Ekim 2017 tarihli 55 bin TL’lik bir çek yazılmış ve ödenmemiş. Bunun üzerine arkadaşlar haciz başlattılar. Buraya kimin imza attığını biliyorum ama isim vermeyeceğim. Karabükspor’u bu hale düşürenler bu arkadaşlar.Karabükspor’un paralı olduğu zamanda 55 bin TL’lik bir borcu dahi ödememişler. O borç şu anda 104 bin TL olmuş. Arkadaşlar işlem başlattı. Bizler de bir iki gün içerisinde karşı davamızı yapıp araçlarımızı geri alacağız” diye konuştu.

Bir dönem Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmişti, şimdi 'var olma' mücadelesi veriyor
Bir dönem Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmişti, şimdi 'var olma' mücadelesi veriyor

Kurulduğu 1969 yılından bu güne futbol dünyasında yıldızlaşmış birçok futbolcu ve teknik adamı bünyesinde barındıran, Türk futboluna birçok oyuncu kazandıran Karabük ekibi, 2017-2018 sezonunda ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı.Üst üste yönetim değişiklikleri, yıldız oyuncuların satılması ve transfer yasağı da eklenince kırmızı-mavili ekip, yoluna profesyonel yapılan altyapı oyuncularıyla devam etti.Aynı sezon Süper Lig'e, bir sonraki sezon da 1. Lig'e veda eden ülkenin köklü kulüplerinden Karabükspor, 2019-2020 sezonunda ise 2. Lig'de tutunamadı ve TFF 3. Lig'e düştü.Türkiye Futbol Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küme düşmeleri durdurmasıyla yeniden 2. Lig'de mücadele eden kırmızı-mavili ekip, adeta 'var olma' mücadelesi veriyor.Takım 108 resmi maça çıkmayı başardıEkonomik sıkıntıların baş göstermesinin ardından geçen 4 sezonda hiç transfer yapamamasına rağmen altyapıdan profesyonel yaparak kadrosuna kattığı oyuncularla yoluna devam eden Karabük ekibi, 108 resmi (Süper Lig 34, 1. Lig 34 ve 2. Lig 40) lig maçına çıktı.Sadece 5'ini kazandığı bu karşılaşmalarda kalesinde 299 gol görmesine rağmen pes etmeyen işçi takımı, yoluna devam etme kararlılığında."Takım 4 sezondur ekonomik sıkıntı çekiyor"Kulüp başkanı Mehmet Yüksel, kulübün kapısına kilit vurdurmamak için mücadele verdiklerini belirterek, sıkıntılara rağmen maçlara çıktıklarını söyledi.Maçlara bu takıma gönül veren genç oyuncularla çıktıklarını dile getiren Yüksel, "Karabükspor, bu ülkenin futboluna yarım asırdır katkı vermekte, oyuncu yetiştirmektedir. Sadece futbolda da değil, birçok branşta ülke sporuna sporcu vermektedir. Takım 4 sezondur ekonomik sıkıntı çekiyor. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarımız, takımın başına geldiğimizde zaten 'her şey bitti' diye bırakılmış bir haldeydi. Buna gönlümüz razı olmadı ve her şeyimizden feragat ederek bu günlere geldik." diye konuştu.Genç oyuncuları verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Yüksel, "Ancak kentten bunu göremiyoruz, kimse destek vermiyor. Bir zamanlar takımın adını ağzından düşürmeyenler bile unuttu. Takım kaderine terk edildi. Ben ve arkadaşlarımız, asla umutsuz değiliz, sonunda kadar mücadelemizi vereceğiz. Gerekirse hiç kazanamayalım ama bu takımın kapısına kilit vurulmasın" ifadelerini kullandı.Yüksel 'var olma' mücadelelerini her şeye rağmen sürdüreceklerini vurgulayarak, "Bütün maçlarımızı kaybetmemiz nedeniyle eleştiriliyoruz. Eleştirmek kolay, bu takım bu kentin de bir onuru. Eleştirmek yerine herkes taşın altına elini koymalı'' değerlendirmesinde bulundu.

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