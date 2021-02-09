Karabükspor 486 gün sonra kazandı

Teknoloji

YouTuber'lara geriye dönük vergi: Bakanlık inceleme başlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta YouTube olmak üzere sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlattı.