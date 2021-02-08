Ne Boupendza ne de Aboubakar: Türkiye'deki en golcü futbolcu Ozan Sol Bodrumspor'da bu sezon çıktığı 17 maçta 21 kez fileleri havalandıran Ozan Sol, Türkiye'deki 4 profesyonel ligde yer alan tüm futbolcular arasında en golcü isim oldu.

Haber Merkezi 08 Şubat 2021, 14:10 Son Güncelleme: 08 Şubat 2021, 14:54 DHA