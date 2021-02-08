Spor Ne Boupendza ne de Aboubakar Türkiyedeki en golcü futbolcu Ozan Sol
2.LİG

Ne Boupendza ne de Aboubakar: Türkiye'deki en golcü futbolcu Ozan Sol

Bodrumspor'da bu sezon çıktığı 17 maçta 21 kez fileleri havalandıran Ozan Sol, Türkiye'deki 4 profesyonel ligde yer alan tüm futbolcular arasında en golcü isim oldu.

Haber Merkezi DHA
Ozan Sol'un kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Ozan Sol'un kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 5. galibiyetini evinde 1922 Konyaspor'u 5-2 yenerek alıp play-off yarışını sürdüren Bodrumspor'da 4 gol birden atan Ozan Sol, tüm profesyonel liglerin en golcü oyuncusu konumunda. Bu sezon Karabükspor randevusundan sonra ikinci kez bir maçta 4 gol atarak takımına galibiyeti getiren 27 yaşındaki forvet, toplamda 21 gole ulaştı.

Türkiye'deki 4 profesyonel ligde yer alan tüm futbolcular arasında en golcü isim olan Ozan'a yalnızca, 17'şer gol atan Hatayspor'un yıldızı Boupendza ve Beyaz Grup'ta Çorum FK forması giyen Sinan Kurumuş yanaşabildi.

Sezon başında uzun süre düşme hattında yer aldığı ligde Ozan Sol'un müthiş performansıyla çıkış yapan Bodrumspor, son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bodrum, 38 puanla play-off hattının yalnız 1 puan gerisinde yer alıyor.

2. Lig Kırmızı Grup puan durumu.

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