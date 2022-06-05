Spor Andreas Cornelius değerini katladı 10 milyon euronun altında satılmayacak
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Andreas Cornelius değerini katladı: 10 milyon euronun altında satılmayacak

Trabzonspor'un sezon başında 5 milyon euro bonservisin yanı sıra 2 milyon euro maaşla kadrosuna kattığı ve 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Cornelius’un güncel piyasa değerinin 9 milyon euroyu bulması yönetimi sevindirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Andreas Cornelius değerini katladı: 10 milyon euronun altında satılmayacak
Andreas Cornelius bu sezon toplamda 42 maçta, 17 gol ve 5 asistle oynadı.

Trabzonspor’un geçtiğimiz sezonun başında İtalyan ekibi Parma’dan kadrosuna kattığı Andreas Cornelius’un ülkesi Danimarka’nın UEFA Uluslar Ligi A Grubu 1. Grubu’nda Fransa ile yaptığı maçta 2 gol birden atarak galibiyeti getirmesi bordo-mavili taraftarları heyecanlandırdı. Geride kalan sezonda 15 gol atan ve şampiyonluğa 2 gol birden bularak galibiyetin mimarı olması değerini de artırdı.

Değerini katladı

Sezon başında 5 milyon euro bonservisin yanı sıra 2 milyon Euro maaşla kadroya katılan ve 2+1 yıllık sözleşme imzalanan Cornelius’un güncel piyasa değerinin 9 milyon euroyu bulması da yönetimi sevindirdi. Trabzonspor yönetiminin, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde düşünmediği ancak 10 milyon euro ve üstü tekliflerin değerlendirebileceği ifade edildi.

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  • Danimarka’nın, Fransa’yı 2-1 yendiği maçta oyuna 60. dakikada dahil olan Corneilus ülkesine galibiyeti getirdi. Deneyimli oyuncu, Fransa’nın Benzema ile attığı gole, 2 golle karşılık vererek Danimarka'ya galibiyeti getiren futbolcu oldu.

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