Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Antalyaspor'u iki golle mağlup etti ve lider olarak çeyrek finale adını yazdırdı. Antalyaspor-Beşiktaş maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadele siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Keny Arroyo ve 76. dakikada Rafa Silva kaydetti. Ara transfer döneminde transfer edilen Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk golünü atmış oldu.
Ev sahibi ekibin tek golünü 64. dakikada Deni Milosevic attı.
Kupada 3'te 3 yapan Beşiktaş, topladığı 9 puanla grubunu lider tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.