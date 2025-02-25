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Kartal çeyrek finalde

Kartal çeyrek finalde

16:5525/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Keny Arroyo, Beşiktaş'taki ilk golünü attı.
Keny Arroyo, Beşiktaş'taki ilk golünü attı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Antalyaspor'u iki golle mağlup etti ve lider olarak çeyrek finale adını yazdırdı. Antalyaspor-Beşiktaş maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadele siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.


Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Keny Arroyo ve 76. dakikada Rafa Silva kaydetti. Ara transfer döneminde transfer edilen Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk golünü atmış oldu.


Ev sahibi ekibin tek golünü 64. dakikada Deni Milosevic attı.


Kupada 3'te 3 yapan Beşiktaş, topladığı 9 puanla grubunu lider tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.


Keny Arroyo'nun Beşiktaş'ı öne geçiren golü

Deni Milosevic'in beraberlik golü

Rafa Silva'nın galibiyeti getiren golü


Antalyaspor-Beşiktaş maç özetini izlemek için














#Türkiye Kupası
#Beşiktaş
#Antalyaspor

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