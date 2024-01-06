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Spor

Arda ilk maçına çıktı! Arandina - Real Madrid | Canlı Skor

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Arda Güler’li Real Madrid deplasmanda Arandina ile karşılaşıyor. Arandina - Real Madrid canlı skor takibi an be an haberimizde. Karşılaşma 6 Ocak saat 23.30’da başlayacak. Sakatlığı geçen milli yıldız Arda Güler La Liga’da 19. haftada oynanan Mallorca maçında kadroda yer almıştı. Carlo Ancelotti, genç futbolcuya bu maçta forma şansı verdi. Peki, Arandina - Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Arandina - Real Madrid canlı skor, maç yayın bilgisi, kadrosu ve ilk 11'ler.

23:16 - 6/01/2024 Saturday
Güncelleme: 23:43 - 6/01/2024 Saturday
Yeni Şafak
Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor.
Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda İspanya 2. Lig ekibi Arandina’ya konuk oluyor. Maç saat 23.30’da başlayacak. Genç yıldız Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor. Peki, Arandina - Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve kadrosu.

ARANDİNA - REAL MADRİD MAÇINDA ARDA GÜLER İLK 11

Real Madrid:
Kepa, Tobias, Carrillo, Nacho, Fran Garcia, Nico Paz, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Brahim, Joselu

ARANDİNA - REAL MADRİD NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İspanya Kral Kupası son 16 turu Arandina - Real Madrid maçı bu akşam saat 23.30’da başlayacak. Karşılaşma tivibu SPOR 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


ARANDİNA - REAL MADRİD CANLI SKOR

#Real Madrid
#Arandina
#İspanya Kral Kupası
35 minutes ago
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