Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda İspanya 2. Lig ekibi Arandina’ya konuk oluyor. Maç saat 23.30’da başlayacak. Genç yıldız Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor. Peki, Arandina - Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi ve kadrosu.