Arsenal idmanında yumruklar konuştu: İki futbolcu birbirine girdi
Geçen hafta Arsenal idmanında kavga çıktığı ve David Luiz'in Dani Ceballos'a yumruk attığı öğrenildi. Yaşananların ardından iki futbolcu antrenmandan uzaklaştırıldı.
Haber MerkeziDiğer, Yeni Şafak
Premier Lig ekiplerinden Arsenal idmanında büyük bir kavga yaşandığı ortaya çıktı. Geçen hafta cuma günü yapılan antrenmanda David Luiz'in Dani Ceballos'a yumruk attığı bildirildi.
İngiliz basınından The Athletic'in aktardığı habere göre; idmanda yaşanan ikili mücadele sonrası tansiyon bir anda yükseldi. Luiz'in Ceballos'un suratına yumruk attığı ve bunun üzerine İspanyol futbolcunun burnunda kanama meydana geldiği belirtildi. Aldığı yumruk sonrası yere düşen Ceballos'un Luiz'in üzerine yürüdüğü, takım arkadaşlarının araya girerek gerginliğin daha fazla büyümesini engellediği aktarıldı.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın kavga sonrası iki futbolcuyu antrenmandan 3 günlüğüne uzaklaştırdığı öğrenildi.
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