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Arsenal idmanında yumruklar konuştu: İki futbolcu birbirine girdi

Geçen hafta Arsenal idmanında kavga çıktığı ve David Luiz'in Dani Ceballos'a yumruk attığı öğrenildi. Yaşananların ardından iki futbolcu antrenmandan uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Luiz ile ​Ceballos'un kavgası İngiliz medyasında büyük yankı uyandırdı.

Luiz ile ​Ceballos'un kavgası İngiliz medyasında büyük yankı uyandırdı.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal idmanında büyük bir kavga yaşandığı ortaya çıktı. Geçen hafta cuma günü yapılan antrenmanda David Luiz'in Dani Ceballos'a yumruk attığı bildirildi.

İngiliz basınından The Athletic'in aktardığı habere göre; idmanda yaşanan ikili mücadele sonrası tansiyon bir anda yükseldi. Luiz'in Ceballos'un suratına yumruk attığı ve bunun üzerine İspanyol futbolcunun burnunda kanama meydana geldiği belirtildi. Aldığı yumruk sonrası yere düşen Ceballos'un Luiz'in üzerine yürüdüğü, takım arkadaşlarının araya girerek gerginliğin daha fazla büyümesini engellediği aktarıldı.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın kavga sonrası iki futbolcuyu antrenmandan 3 günlüğüne uzaklaştırdığı öğrenildi.

Arsenal'da kadroya alınmayan Mesut Özil sessizliğini bozdu
Arsenal'da kadroya alınmayan Mesut Özil sessizliğini bozdu

Mesut Özil, Twitter'dan Arsenal taraftarlarına hitaben paylaştığı mesajda, "Premier Lig'de forma giyemeyecek olmaktan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. 2018'de yeni sözleşme imzalarken sevdiğim kulüp Arsenal'a bağlılığımı gösterdim ancak bunun karşılığının olmaması beni üzdü. Artık öğrendim ki sadakat bugünlerde zor bulunan bir şey. Yakın zamanda kadroda tekrar yer bulabilirim diye her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Bu yüzden şimdiye kadar sessizliğimi korudum" ifadelerini kullandı."Oynamama izin verilmedi"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen araya kadar Mikel Arteta yönetiminde takımın performansından memnun olduğunu aktaran Mesut, "Doğru yolda ilerliyorduk. Kendi performansım da gerçekten iyi seviyedeydi ancak işler bir anda tekrar değişti ve Arsenal için oynamama izin verilmedi." yorumunu yaptı.Mesut Özil, Arsenal'in Premier Lig kadrosunda yer almadı"Böyle bitmesine izin vermeyeceğim"Londra'yı evi gibi gördüğünü ifade eden 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Mesut Özil, "Bu takımda birçok iyi arkadaşım var. Taraftarlarla da güçlü bir bağımız olduğunu hissediyorum. Ne olursa olsun takıma dönmek için mücadelemi sürdüreceğim ve Arsenal'daki 8. sezonumun böyle bitmesine izin vermeyeceğim. Alınan bu kararın düşünce yapımı değiştirmeyeceğine söz verebilirim. Antrenmanlarıma en iyi şekilde devam edip acımasızlığa karşı ve adalet için sesimi yükseltmeyi sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.Kulüpte 2013'ten bu yana forma giyen Mesut Özil, Arsenal'ın bu sezonki UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig kadrosuna dahil edilmemişti.Wenger'den Mesut Özil açıklaması: Oynatılmaması israftırMesut Özil için imza kampanyası başlattılar〽️⚽️ #M1Ö #YaGunnersYa pic.twitter.com/hF7abGklOT&mdash; Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 21, 2020 Video: PORTRE | Mesut Özil



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