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Arsenal Mudryk transferini tamamlamak istiyor

Premier Lig'de şampiyonluk için iddialı olan lider Arsenal, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Kupası'nda sakatlanan Gabriel Jesus'un yokluğunda hedef Mykhaylo Mudryk.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arsenal ile Chelsea Mykhaylo Mudryk transferi için savaş veriyor!
Shakhtar altyapısından yetişen Mudryk, bu sezon 18 maçta 10 gol 8 asist yaptı.

Şampiyonluk yolundaki Arsenal, kadrosunu genişletmek için görüşmeler yapmaya devam ediyor.

Brezilya ile Dünya Kupası'na giden Jesus'un 3 ay sakatlanması skorlara da yansırken, Brezilyalı golcünün dönüşünde dahi kadro genişletilmeye çalışacak.

Arsenal'da Hedef Mudryk

Londra ekibi, Shakhtar Donetsk forması giyen Mykhaylo Mudryk için Ukrayna ekibiyle masaya oturdu.

Daha önce 40 milyon euro + 20 milyon euro bonuslar içeren teklifi reddeden Shakhtar'ın 22 yaşındaki sol kanat için bonservis beklentisi ise 100 milyon euro.

Chelsea de masada

Ukraynalı genç kanat için tek talip Arsenal değil. Yabancı basından geçilen bilgilere göre dün bir diğer Londra ekibi Chelsea de Mudryk için Shakhtar Donetsk ile masaya oturdu.

Enzo Fernandez, Andrey Santos, Datro Fofana ve Christopher Nkunku ile prensipte anlaşan Benoit Badiashile'yi kadrosuna katan maviler, Mudryk'i de kadrosuna katmak istiyor.

Enzo Fernandez Chelsea yolunda
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Enzo Fernandez Chelsea yolunda
  • Diğer taraftan oyuncunun 22 yaşındaki sol kanatın Arsenal'ı istediği gelen bilgiler arasında.

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