Spor Arsenal Jesusu istiyor
TRANSFER

Arsenal Jesus'u istiyor

Manchester City'de forma giyen Brezilyalı Gabriel Jesus için Arsenal girişimlerde bulunacak. İngiliz basınında çıkan haberlere göre oyuncu City'den ayrılmak istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arsenal Jesusu istiyor
Gabriel Jesus bu sezon 13 gol ve 11 asist yaptı.

Manchester City'nin Haaland transferi sonrasında takımdan ayrılacağı konuşulan Gabriel Jesus için Arsenal devreye girdi.

The Guardian'da yer alan haberde, Arsenal'in Gabriel Jesus'un menajeri ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Brezilyalı forvetin menajeri Marcelo Pettinati, oyuncusunun geleceği hakkında, "Bu anlaşma tartıştığımız bir olasılık. Gabriel ile ilgilenen altı kulüp daha var. O şu an Manchester City ile kalan maçlarına odaklanmış durumda, ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Arsenal'da Lacazette ve Nketiah'ın sözleşmeleri bu yaz sona erecek. İngiliz kulübü, oyuncuların sözleşmelerini henüz uzatmadı ve ikisinin de takımdan ayrılma ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor.

Gabriel Jesus, bu sezon Manchester City formasıyla 39 maça çıkmış olsa da sadece 26 maçta ilk 11 başlayabildi. Yıldız forvet, 13 gol ve 11 asist yaparken beklentileri karşılayamadı.


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